Ministros del Interior y de Energía y Minas acuden hoy a la Comisión de Fiscalización por reuniones de José Jerí con Zhihua Yang

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros de Energía y Minas e Interior, Luis Bravo de la Cruz y Vicente Tiburcio Orbezo, respectivamente, comparecerán desde las 2:00 p. m. de hoy, lunes 2 de febrero, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en el marco de las investigaciones del caso denominado 'Chifagate'.

Tras aprobar la citación en su sesión del último 26 de enero, el grupo de trabajo parlamentario que preside Elvis Vergara (Acción Popular) continúa con las indagaciones por las reuniones extraoficiales que mantuvo el preside José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. Por el caso en referencia, el mandatario declaró ante la Comisión el 21 de enero último, donde descartó todo tipo de acto corrupción durante los encuentros fuera de agenda llevados a cabo entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

Ministros deberán esclarecer vínculos con Zhihua Yang

El caso que abrió la primera crisis política en el gobierno de José Jerí sigue latente al interior del Legislativo. Los ministros de Estado deberán esclarecer su participación directa e indirecta en las citas no oficiales que tuvieron lugar en un chifa de San Borja y el Market Capón (Centro de Lima).

En el caso de Vicente Tiburcio, se podrá ante el banquillo de los acusados luego de haber admitido que también fue parte de la comitiva que acompañó a Jerí Oré en el chifa del citado empresario chino. "No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo", expresó a manera de defensa, el 22 de enero.

Del mismo modo, y de conformidad con el artículo 84 del Reglamento del Congreso de la República, el ministro de Energía y Minas hará lo propio para brinde detalles sobre la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables en el proyecto 'Central Hidroeléctrica Pachachaca 2', en la provincia de Andahuaylas, región de Abancay.

Cabe señalar precisar que, la empresa a cargo del servicio responde a Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang. De esta manera, la Comisión espera saber la situación actual de la concesión y si su origen fue o no según lo que dicta los estándares exigidos por ley.

Agenda de Comisión de Fiscalización.

José Jerí se puso a disposición del Ministerio Público

El pasado 30 de enero, el presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para brindar pormenores de los encuentros que han puesto en tela de juicio su credibilidad ante la clase política y opinión pública.

Es importante recodar, que la diligencia fiscal se basó en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre del 2025, luego de que declarase improcedente una solicitud de aclaración presentada por la entonces presidenta Dina Boluarte, a fin de aclarar los alcances de la inmunidad presidencial.

De acuerdo con el fallo del máximo intérprete de la Constitución, la comitiva fiscal podrá recabar información y documentos contra el presidente de turno en un máximo de dos oportunidades. Mediante lo resuelto por el TC, se buscar evitar la desnaturalización de los ejercicios del Ministerio Público y la perturbación al mandato presidencial; así como, salvaguardar su prerrogativa.

A su salida de la sede del Ejecutivo, el titular encargado del Ministerio Público, informó que el mandatario autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, por lo que presentará un escrito autorizando la medida en los próximos días.

"Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones", mencionó. En ese sentido, trascendió que fueron un aproximado de 30 preguntas las respondidas.

En medio de la grave crisis política y de inseguridad ciudadana que afecta al desarrollo del país, el caso continúa con su desarrollo en el Congreso y la Fiscalía, donde se espera y pueda esclarecerse lo más pronto posible.