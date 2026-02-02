Intervención de ministros en Comisión de Fiscalización "ha generado más dudas", afirma Elvis Vergara

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso recibió este lunes a los ministros Vicente Tiburcio (Interior) y Luis Bravo (Energía y Minas), en el marco de las investigaciones por el caso conocido como "Chifagate", que involucra reuniones no oficiales del presidente interino José Jerí con empresarios y allegados.

Tras la sesión, el presidente de la comisión, Elvis Vergara, expresó su disconformidad con las intervenciones de ambos titulares. Según afirmó, las respuestas ofrecidas no contribuyeron a esclarecer los hechos y, por el contrario, "han generado más dudas" entre los congresistas.

Críticas a las declaraciones

Vergara fue enfático al señalar que no hubo un "sinceramiento" en las explicaciones y que, por el contrario, las explicaciones dadas por Tiburcio para justificar su presencia y la del presidente José Jerí en la reunión extraoficial en el chifa resultaban ilógicas.

"Honestamente no. Creo que es una sensación generalizada de los congresistas de la comisión, porque no se ha notado sinceramiento. Por ejemplo, que el ministro del Interior diga que en una reunión con el presidente de la República se esté hablando sobre cómo se preparan los platos chinos no tiene sentido", declaró.

El congresista también cuestionó la revelación de Tiburcio, quien reconoció que regresó al chifa al día siguiente de la reunión con Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Para Vergara, este tipo de detalles "en vez de aclarar, nos generan más dudas y suspicacias".

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 |Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, Luis Bravo, ministro de Energía y Minas, anunció que entregará una carta a la empresa América SAC, propiedad de Zhihua Yang. Esto debido a que no cumplió con los plazos establecidos para... pic.twitter.com/LKjJ2dTLsB — Exitosa Noticias (@exitosape) February 3, 2026

Próximos pasos de la comisión

El presidente de la Comisión de Fiscalización adelantó que el grupo de trabajo busca cerrar esta etapa de indagaciones la próxima semana, con el objetivo de elaborar un informe preliminar que será sometido a votación.

"Nosotros tenemos una labor bastante maratónica, porque queremos terminar con estas etapas para eliminar las indagaciones la próxima semana para que después tengamos el informe preliminar, sea alcanzado y votado por la comisión", explicó.

Vergara también manifestó su expectativa de que el Congreso otorgue las facultades necesarias para convertir la comisión en una comisión investigadora, lo que permitiría profundizar en las pesquisas.

"Esperemos que se nos dé las capacidades para una comisión investigadora, porque estamos convencidos de que de esa manera vamos a llegar a la verdad", sostuvo.

Las declaraciones del congresista reflejan la tensión política que rodea el caso "Chifagate". La falta de respuestas claras por parte de los ministros refuerza la percepción de opacidad en torno a las reuniones del presidente Jerí, mientras el Congreso busca ampliar sus herramientas de fiscalización para esclarecer responsabilidades.