Ciro Castillo busca retornar al GORE Callao: Gobernadora interina Edita Vargas pidió garantías para su vida

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Gobernadora Regional interina del Callao, Edita Vargas, anunció que pidió garantías para su vida ante el intento por retomar el cargo por parte de Ciro Castillo.

Ciro Castillo no podrá retomar funciones

En conferencia de prensa, Vargas informó que no se permitirá que Ciro Castillo retome funciones de Gobernador Regional este lunes 2 de febrero, pese a la decisión judicial que anuló la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra.

"El señor no se ha ido de licencia o viaje, se ha ido por hechos que todos conocemos: Él está en este momento prófugo de la justicia, no se ha presentado en ningún momento. Entonces, creo que se debe proceder correctamente dirigiéndose a los consejeros regionales para que ellos puedan asumir la responsabilidad penal, civil y administrativa para que vuela a ingresar al Gobierno Regional", detalló.

En ese sentido que anunció que se ha solicitado a la Policía Nacional del Perú un apoyo especial, ante la información de que Ciro Castillo reaparecería e intentaría ingresar a la fuerza al Gobierno Regional del Callao.

"Tengo medidas de protección frente a la persona que va a venir el día de mañana. Refieren que va a venir de forma prepotente con un grupo de personas para ingresar en forma abusiva aquí a nuestro Gobierno Regional. Recordemos que es una institución pública que merece todo el respeto. Es por ello que el día de hoy he mandado documentación", informó.

Por ello, también solicitaron al jefe de la Región Policial Callao y a la Fiscalía de turno estar presentes este lunes 2 de febrero con el fin de apaciguar la situación.

Anulan prisión preventiva de Castillo

La Corte Superior de Justicia del Callao resolvió eliminar la prisión preventiva de Castillo Rojo Salas y de César Edilberto Arango Huaringa, técnico en tesorería del GORE del primer puerto. Se declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa de la autoridad regional, quien actualmente se encuentra como no habido.

Se le ha impuesto la comparecencia con restricciones, además del impedimento de salida del país por un plazo de 24 meses. También deberá pagar una caución (fianza) establecida en 20 mil soles.

El documento señala las reglas de conducta que deberá cumplir, estando prohibido de salir de la localidad donde reside sin dar cuenta al juzgado (a la Provincial Constitucional del Callao). Deberá comparecer cada mes al registro biométrico para procesados y sentenciados de la Corte Superior del Callao.

Es por ello que, la gobernadora regional del Callao interina, Edita Vargas, informó que pidió garantías para su vida, ante la posible llegada de Ciro Castillo al GORE para recuperar su cargo