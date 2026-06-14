José María Balcázar: Autorizan delegación del Despacho Presidencial que acompañará al mandatario a París y Roma

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la aprobación del Congreso de la República a la solicitud de viaje a Europa del presidente José María Balcázar, finalmente quedó confirmada la delegación del Despacho Presidencial que lo acompañará a Italia y Francia.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del viernes 12 de junio, el Parlamento aprobó con 61 votos a favor, 32 en contra y ocho abstenciones, la Resolución Legislativa N.º 32644 presentada dos días antes por la Presidencia de la República.

¿Quiénes acompañarán al presidente en su viaje oficial?

Como se recuerda, el presidente José María Balcázar estará ausente del territorio nacional del 15 al 19 de junio. En ese sentido, a través de la Resolución Ministerial N.º 207-2026-PCM, publicada este domingo 14 en el Diario Oficial El Peruano, durante su estadía en Roma y París, el mandatario estará acompañado por siete integrantes de su despacho, las cuales se detallan a continuación:

Sr. Alonso Tenorio Trigoso (Secretario General del Despacho Presidencial) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 4,716,819 dólares. Sra. Blanca Nelly Quiroz de Balcázar (primera dama) - Costo de pasaje aéreo: 5,665.19 dólares. General de Brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal (Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 4,716,819 dólares. Coronel EP Christian Gabriel Laynes Campoblanco (Subjefe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 4,716,819 dólares. Coronel PNP Manuel Jesús Vásquez Idrogo (Jefe de la Unidad Funcional de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 7,799,39. Teniente Coronel EP Jersson Maguin Loyaga Arce (Edecán del presidente) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 7,799,39. Comandante PNP Sarita Elizabeth Bravo Solsol (seguridad del presidente) - Costo viáticos y de pasaje aéreo: 7,799,39.

En ese sentido, el costo total de los viáticos y pasajes aéreos de las personas mencionadas asciende a 17,056.793 dólares . Dicho dispositivo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

Agenda oficial del viaje a Europa

De acuerdo con lo solicitado al Congreso, el mandatario se reunirá el martes 16 de junio con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en la sede de la organización en París, con el propósito de ratificar el compromiso del Perú con el proceso de adhesión como política de Estado.

Asimismo, para el miércoles 17 de junio tiene una cita en Roma con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, para dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en nuestro país, a fin de erradicar el hambre y la malnutrición.

Del mismo modo, el mandatario sostendrá el jueves 18 de junio una audiencia privada con el papa León XIV; asimismo, participará en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.

Sobre esto último, el jefe de Estado buscará finiquitar la fecha oficial del retorno del sumo pontífice a tierras peruanas.