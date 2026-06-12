Congreso aprueba viaje del presidente José Balcázar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pleno del Congreso de la República aprobó este viernes 12 de junio la solicitud de viaje presentada por el Poder Ejecutivo, a fin de que el presidente José María Balcázar sostenga una reunión con el papa León XIV en el Vaticano.

Con 61 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio visto bueno al proyecto de resolución legislativa que contempla el itinerario que sostendrá el jefe de Estado en Europa, donde buscará finiquitar la fecha oficial del retorno del sumo pontífice a tierras peruanas.

#PlenoDelCongreso aprobó el proyecto que autoriza al presidente de la República, José María Balcázar, a salir del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2026 para realizar una visita oficial a la Ciudad del Vaticano. pic.twitter.com/voJDFvlQWf — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 12, 2026

Perú espera retorno de León XIV

De acuerdo con el petitorio presentado por el Gobierno el 10 de junio, la salida del territorio nacional del presidente José María Balcázar será del 15 al 19 del presente mes. Como adelanto de su viaje a la Ciudad del Vaticano, el mandatario reveló esta mañana a Exitosa que partirá el martes 16 en un vuelo comercial, dejando a un lado el avión presidencial.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, informó que viajará al Vaticano este martes 16 de junio para cumplir una agenda oficial y reunirse con el papa León XIV. El mandatario precisó que no utilizará el avión presidencial para... pic.twitter.com/E7vAqz3Q0H — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

En ese sentido, el jueves 18 sostendrá una audiencia privada con León XIV; asimismo, participará en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Como ser recuerda, Balcázar comentó en la última semana que la visita apostólica del santo padre sería en noviembre próximo.

En febrero último, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, anunció el regreso de Robert Prevost al país para este fin de año, contexto que generó una inmensa expectativa en el Perú, principalmente en la zona norte del país.

(Noticia en desarrollo...)