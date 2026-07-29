Keiko Fujimori se suma a la lista de mandatarios cuyos padres también gobernaron el Perú

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú ante el Congreso de la República en lo que significó el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo 26 años después de que su padre Alberto Fujimori lo realizara en el 2000. Esto también marca un hecho que vuelve a suscitarse después de más de un siglo: que hijos y progenitores se convirtieron en mandatarios o en este caso que primogénita y papá lo hicieron.

Los Fujimori: Padre e hija lograron ser presidentes del Perú

Tras su triunfo en la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 del pasado 7 de junio después de 15 años, Keiko Fujimori juró como la nueva jefa de Estado en el marco de la jornada patriótica por el 205° aniversario de independencia del país llevada a cabo el último martes, 28 de julio.

La mandataria inició sus labores protocolares desde su salida de su casa en San Borja y su reunión con autoridades internacionales en el Palacio de Torre Tagle. Posteriormente, se dirigió a la ceremonia de juramentación tuvo lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de delegaciones internacionales entre ellos el rey Felipe VI de España y ocho jefes de Estado latinoamericanos.

Allí recibió la banda presidencial por parte de Miguel Ángel Torres, presidente del Senado de la República, y con su mano derecha sobre la Biblia procedió a jurar como nueva inquilina del Palacio de Gobierno.

Luego, ofreció un mensaje a la nación en el que dio a conocer que su flamante gestión tendrá siete medidas concretas sobre seguridad ciudadana, reactivación económica y medidas ante el fenómeno de El Niño.

Con ello, a sus 51 años, Fujimori Higuchi tomó posesión de la Presidencia del Perú. Este evento es histórico porque además de ser la primera mujer en convertirse en mandataria, también tras más de un siglo ocurre que un padre y su hij@ asume las riendas de la nación.

El caso de los Prado y los Pardo

De esta manera, terminó convirtiéndose en el tercer caso de una familia en el que dos generaciones distintas logran liderar la magistratura del país, anteriormente ya sucedió con dos familias en los siglos XIX y XX: los Prado y los Pardo.

El general Mariano Ignacio Prado fue presidente tras un golpe de Estado, en 1865. Luego, en 1867 y 1868, fue jefe de Estado provisional y constitucional, respectivamente. Ocho años después, fue elegido mandatario en 1876. Diez décadas después, su hijo Manuel Prado Ugarteche también resultó elegido presidente.

También sucedió lo mismo con la familia Pardo. Manuel Pardo y Lavalle gobernó entre 1872 y 1876. Mientras que su hijo José Pardo y Barreda presidió el Perú en dos oportunidades: entre 1904 y 1908, y luego entre 1915 y 1919.

Como vemos, Keiko Fujimori se convirtió en presidenta del Perú al igual que su padre lo hizo hace 26 años. Este tipo de casos de dos generaciones familiares, en este caso de padres e hijos presidentes ya ocurrió antes con la familia Prado y Pardo.