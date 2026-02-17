Detectan más de 400 piscinas NO SALUDABLES en Lima: Este es el distrito que concentra mayor número de casos

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Sueles ir a la piscina por temporada de verano? Tienes que tener mucho cuidado debido a que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) ha alertado que más de 400 piscinas en Lima Metropolitana no cumplen con los estándares de salubridad obligatorios.

Alerta por piscinas no saludables en Lima Metropolitana

Las altas temperaturas y los rayos del sol continúan en la capital por lo que diversos ciudadanos optan por acudir a estos lugares recreativos, sin embargo, de acuerdo a reportes oficiales recientes del órgano técnico - normativo del Ministerio de Salud (Minsa) esta actividad expondría a estos usuarios y comprometería su salud.

En tal sentido, las autoridades sanitarias realizaron inspecciones en las que se detectaron deficiencias críticas en cuatro aspectos, la calidad microbiológica del agua, nivel de limpieza, ordenamiento documentario y condiciones de equipamiento e instalaciones.

Al respecto, según información difundida por el portal web 'Verano Saludable' un total de 411 piscinas que se encuentran en 43 distritos de Lima han sido calificadas como "no saludables". Esta lista se actualiza de forma constante y al mismo tiempo permite verificar el detalle de cada recinto acuático, para ello puedes ingresar al siguiente enlace.

Portal web 'Verano Saludable' en el que se muestra la lista de piscinas "no saludables"

¿Cuál es el distrito que concentra la mayor número de casos?

Luego de llevar a cabo las determinadas verificaciones de sanidad, Digesa detectó que el distrito de Lurigancho - Chosica concentra la mayor cantidad de piscinas que no se encuentran aptas para que puedan ingresar bañistas con un total de 48 establecimientos observados.

En esta jurisdicción las faltas más notorias fueron los niveles inadecuados de cloro y la falta de recirculación de agua. A este distrito se les suma Puente Piedra con 31 centros recreativos insalubres y Cieneguilla con 28. Según los reportes exponerse a estos lugares podría provocar conjuntivitis, dermatitis, enfermedades gastrointestinales y la ameba cerebro.

Estas son algunas de las piscinas que fueron declaradas "no saludables"

Centro Naval del Perú - Lurigancho

Club El Remanso - Lurigancho

Barranco Tennis Club - Barranco

Consorcio Educativo San Roque - Ancón

Colegio La Salle - Breña

Manhattan - Comas

Oasis - Carabayllo

Las Casuarinas del Norte - Puente Piedra

Hostal 110 - San Bartolo

Pacha Inti - Cieneguilla

Así que ya sabes si tienes pensado acudir a la piscinas debes tener en cuenta esta alerta de Digesa, en la que se advierte que 411 piscinas localizadas en 43 distritos en Lima Metropolitana han sido calificadas como "no saludables" para verificar ello podrás ingresar al portal web 'Verano Saludable'.