José María Balcázar: Conformación de su gabinete definirá si está hablando sinceramente, según Víctor Andrés Belaúnde

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde calificó como "dialogante" al nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, tras la entrevista que brindó en exclusiva a Exitosa, este jueves 19 de febrero.

Tal como lo expuso a nuestro medio, el flamante mandatario del Perú mencionó que durante el corto plazo que estará en Palacio de Gobierno, su gestión se enfocará a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, la problemática de las cárceles y la seguridad social, en específico sobre el sector salud.

Conformación de su gabinete avalará sus

Tras escuchar al jefe de Estado, el también militante de Acción Popular reconoció que "no tiene la mejores credenciales" para asumir la Presidencia de la República, debido a que fue expulsado del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Lambayeque.

No obstante, reconoció que quiere "ofrecer" una serie cosas, aunque la "prueba" de su palabra será la conformación de su Gabinete Ministerial. Asimismo, apeló a su experiencia para no entrar en rodeos y garantizar la estabilidad del país.

"La mejor prueba de que esté hablando sinceramente y que quiere hacer lo que dice: es el gabinete. ¿Cómo se va a conformar su gabinete? Ahí vamos a darnos cuenta justamente si lo dicho ahora es cierto o simplemente es para la tribuna", comentó en "Hablemos Claro".

Convocará a los mejores técnicos para que conformen su gabinete

En otro momento, el presidente electo adelantó que de presentarse cambios en el Gabinete Ministerial, no dudará en convocar a los mejores técnicos para que puedan conducir al país en carteras tan importantes para todos los peruanos, como, la defensa nacional, por ejemplo.

"Además, en el poco tiempo que voy a estar acá, voy a convocar a los mejores técnicos y si Aragón Carreño es un buen técnico, lo voy a convocar también", declaró.

Asimismo, dio a conocer que aún no tiene un candidato para ocupar la cabeza del Consejo de Ministros, por lo que instó a la ciudadanía, líderes políticos y a la propia prensa, "a buscar, proponer un hombre de diálogo y consensos".

Sobre su vinculación con Perú Libre, descartó que tenga dependencia del partido que lidera Vladimir Cerrón. Si bien es cierto, reconoció que su bancada lo propuso como candidato a dirigir la Mesa Directiva del Congreso, finalmente la mayoría de las fuerzas políticas decidieron respaldarlo.

"Yo no soy de Perú Libre, yo soy un hombre independiente, he trabajado con la bancada de Perú Bicentenario y también como invitado de Perú Libre y ellos me han propuesto ayer, puntualizó.

El presidente José María Balcázar mencionó que buscará trabajar sobre cuatro ejes principales, con la posibilidad de que puedan presentarse cambios en algunos ministerios.