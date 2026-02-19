Hallan muertos a ocho esquiadores que desaparecieron bajo una gigantesca avalancha en California

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de Nevada, en Estados Unidos, hallaron los cuerpos de ocho, de los 9 esquiadores que fueron sepultados por una gigantesca avalancha, en California. Además, el sheriff del Condado ha informado que uno de ellos permanece desaparecido.

Hallan sin vida a ocho esquiadores tras avalancha

Un total de ocho esquiadores fueron hallados sin vida y uno más se encuentra desparecido tras ser arrastrados el último martes por una gran cantidad de nieve en el norte de California, así lo dieron a conocer las autoridades ayer miércoles, en la que ya es catalogada como la avalancha más mortal en la historia del citado estado norteamericano.

Hay que mencionar que aún un esquiador continúa desaparecido de acuerdo a lo informado por el sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon. Además, vale indicar que, estos deportistas formaban parte de un total de 15 personas que emprendieron una excursión por tres días en la zona conocida en Sierra Nevada, al norte de California.

Previamente, seis de ellas fueron rescatadas presentando diversas lesiones y dos fueron fueron trasladados a un centro médico para recibir un tratamiento. Al respecto, de acuerdo a lo informado por CNN uno de ellos ya recibió el alta médica.

Es necesario señalar que, de los nueve esquiadores que no fueron rescatados, siete son mujeres y dos son hombres, según informó la oficina del sheriff. No se revelaron sus nombres.

Los esquiadores estaban en el último día de un viaje de esquí de travesía y habían pasado dos noches en refugios antes de que ocurriera la avalancha. Equipos altamente especializados partieron desde Boreal Mountain y el Alder Creek Adventure Center para tratar de auxiliarlos.

Ya se había emitido una alerta de avalancha

Cabe señalar que, previamente al incidente,el Sierra Avalanche Center había emitido una alerta de avalancha para el 17 de febrero, vigente de las 5 de la mañana (hora local) de ayer miércoles, advirtiendo sobre un riesgo elevado en zonas de esquí fuera de pista como Castle Peak.

Además, la entidad alertó que una franja de la Sierra Nevada seguía con alto riesgo de avalancha el miércoles y recomendó no viajar por la zona. Mientras tanto, las labores de rescate continúan con 46 equipos de emergencia, pero las condiciones meteorológicas siguen siendo muy peligrosas. Autoridades de otros condados se han unido a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Es así como de un total de 15 personas que fueron arrastradas por una gran cantidad de nieve en el norte de California, las autoridades hallaron a ocho de ellas sin vida mientras que una permanece desaparecida.