Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 19 de febrero?

¿Tendencia a la baja? Descubre cuál es el precio del dólar y su comportamiento en la jornada de este jueves, 19 de febrero, tras la designación del congresista José María Balcázar como nuevo presidente del Perú. Aquí la cotización del tipo de cambio para la compra y venta.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y asumirá la Presidencia de la República, tras imponerse a María del Carmen Alva en una votación decisiva, y liderará el gobierno de transición en Perú. En medio de esta situación que ha remecido la política en nuestro país, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre si este cambio en el poder tendrá repercusiones en el precio del dólar.

Pues bien, este cambio de gobierno se da a solo dos meses de las Elecciones Generales 2026, lo que genera incertidumbre política, uno de los factores que influye en el comportamiento y fluctuación de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, así como la ley de oferta y demanda, las políticas económicas de la Reserva Federal (FED) y las tasas de interés de EE. UU.

En ese marco, una entidad que te permite identificar el valor actual del dólar en nuestro país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para que sepas si es el mejor momento para comprar o cambiar esa moneda extranjera, precisamente para este jueves 19 de febrero.

JUEVES, 19 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.345 S/ 3.353

Los valores dados a conocer líneas más arriba revelan que el tipo de cambio tuvo una leve variación al alza en comparación con el último miércoles, 18 de febrero, cuando la compra del dólar era de S/ 3.344 y la venta de S/ 3.348.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para tomar mejores decisiones financieras, también es ideal identificar a tiempo cuál es el precio del dólar Ocoña' o también conocido como dólar de la calle. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú este jueves es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360.

Así cerró el dólar ayer, 18 de febrero

Las fluctuaciones del dólar afectan muchas áreas de la vida cotidiana, desde los precios de los productos hasta las decisiones de inversión y viajes. Por ello, también es ideal conocer cómo cerró el dólar un día previo en Perú, a través del Banco Central de Reserva (BCRP).

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, miércoles 18 de febrero, en 3,3530 (con una apertura de 3,3470), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3487, con un máximo de 3,3520 y un mínimo de 3,3460.

Conocer cuál es el precio del dólar este jueves 19 de febrero te ayudará a evitar pérdidas o cambios que afecten tu economía.