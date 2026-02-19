¿Leyla Chihuán terminó con su novia? Exvoleibolista deja mensaje que aviva rumores de ruptura

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exvoleibolista Leyla Chihuán vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por el deporte, sino por un mensaje que publicó en medio de los rumores de ruptura con su novia Abril Cárdenas. El inesperado pronunciamiento de la deportista encendió las redes y puso nuevamente su relación en la mira de todos.

¿Leyla Chihuán terminó con Abril Cárdenas?

Todo empezó cuando en redes varios se dieron cuenta de un detalle que no pasó piola: ya no aparecían fotos recientes de Leyla Chihuán con su pareja, algo bien raro para quienes la siguen siempre y están acostumbrados a verlas juntas en su día a día.

Como se recuerda, la exvoleibolista solía compartir con frecuencia imágenes y videos de momentos personales junto a su novia, por lo que la falta de ese contenido generó una avalancha de preguntas y comentarios sobre una posible ruptura.

Frente a los cuestionamientos, Leyla Chihuán decidió pronunciarse directamente a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió a los cibernautas que venían especulando sobre su situación sentimental.

"Agradezco la preocupación e interés por no ver ciertas fotos y contenido por aquí. Estoy enfocada en buscar nuevas oportunidades y en seguir impulsando lo que tengo: las escuelas de vóley. Por casa, todo está muy bien. Gracias y que tengan una linda jornada hoy", se lee en el mensaje que publicó, acompañado de un emoji de sapo.

La publicación, lejos de calmar del todo las versiones, avivó aún más los rumores de un posible distanciamiento, ya que muchos usuarios interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a los comentarios que ya circulaban en redes.

Poco después, y ante el revuelo que generó su primera historia, Leyla Chihuán decidió publicar un nuevo mensaje para aclarar de manera directa que no ha terminado su relación sentimental con Abril Cárdenas.

Así nació la historia de amor entre Leyla y Abril

Cabe recordar que fue la propia Leyla Chihuán quien, tiempo atrás, contó públicamente cómo se inició su historia de amor con Abril Cárdenas, un relato que conmovió a muchos de sus seguidores.

"Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba (en Instagram) el día a día que hacía con los chicos que la delegación peruana. (...) Me llega un mensaje que decía algo así como: 'amo tu actitud y tu carácter'", relató en su momento.

Luego, la exvoleibolista explicó cómo la conversación fue fluyendo de manera natural entre ambas. "Al día siguiente, me puso algo y yo volví a reaccionar con una carita, entonces, ella me dice 'qué antipática', pero no contesto porque tengo miedo. Teníamos 4 amigas en común (en las redes) y eso me dio la confianza para contestar un 'gracias, qué tal'".

Finalmente, recordó el momento en que el vínculo se volvió más cercano. "Empezamos a conversar. El 13 cuando llegué la fui a buscar... Yo siento que estoy enamorada", expresó.

Así, Leyla Chihuán salió al frente para aclarar la situación luego de que un mensaje en redes reavivara los rumores de ruptura con su novia Abril Cárdenas. Aunque la exvoleibolista atraviesa una etapa de nuevos proyectos personales, dejó en claro que su relación sigue viento en popa.