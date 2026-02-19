Los Olivos: Policía captura a sujeto que portaba cartuchos de dinamita y explosivos

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras el ambiente político nacional se debatía tras elegir a José María Balcázar como nuevo presidente de la República tras la censura de José Jerí, la PNP continuaba con los operativos en distintas partes de Lima tal como ordena el estado de emergencia.

Capturan a sujeto en Los Olivos

Durante una de sus últimas redadas en Los Olivos, efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a un ciudadano extranjero que portaba cartuchos de dinamita y explosivos, además de un teléfono celular que contenía llamadas y mensajes extorsivos.

El propio jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas Andonaire, fue el encargado de presentar estos detenidos y los materiales delictivos requisados en una conferencia de prensa realizada en la comisaría de Salamanca.

El sujeto detenido fue identificado como Enler Esparza. Además del material explosivo se le incautó mecha y detonadores los cuales iban a ser utilizados para extorsionar a comerciantes y transportistas en gran parte de Lima Norte.

🚨 #EstadoDeEmergencia | 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒔, 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝑺𝑴𝑷 💣🚫



En mérito al estado de emergencia en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú intervino en el... pic.twitter.com/pu5AhGXbha — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 18, 2026

Estado de emergencia continúa su camino

Como se indicaba líneas más arriba, las fuerzas del orden continuaron su trabajo en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao decretado por el ahora expresidente, José Jerí. Además de Espazar en Los Olivos, al otro lado de la ciudad, en Huaycán, fue detenida una mujer que tenía en su poder dos motocicletas.

La fémina fue identificada como Diana Lozano y, gracias a las investigaciones preliminares, se indicó que uno de estos vehículos menores había sido reportado como robado. A su vez, la detenida contaba con antecedentes ligados a la extorsión.

En esa misma línea, la policía informó sobre la desarticulación de la banda 'Los lechuceros kilómetro 40' en Lurín. Ana Tomateo y Alejandro Gutiérrez fueron aprehendidos con 139 ketes de PBC en su poder.

"La PNP detuvo en flagrancia a dos presuntos integrantes de la banda criminal "La Hermandad del Norte", dedicada a la extorsión en agravio de reconocidas empresas distribuidoras. Durante la intervención, realizada se incautaron cinco cartuchos de dinamita, diez municiones, cuatro celulares, manuscritos con información de presuntas víctimas y tarjetas de entidades financieras, entre otras especies", indicó la PNP en redes sociales.

En resumen, la Policía Nacional del Perú logró la captura de un ciudadano extranjero en Los Olivos el cual contaba con cartuchos de dinamita, explosivos, mechas y detonadores. Según la PNP, estas especies iban a ser utilizadas para extorsionar a comerciantes y transportistas en Lima Norte.