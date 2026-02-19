Delincuente muere luego de que un expolicía se defendiera a tiros durante asalto

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que iba a ser una llegada tranquila a su casa terminó en un momento de puro susto, cuando un expolicía fue interceptado por delincuentes armados que intentaron robarle su auto justo cuando estaba estacionando. El asalto terminó en un fuerte tiroteo que dejó a un asaltante muerto, al hombre ileso y a otros dos sujetos prófugos.

Delincuente muere abatido por expolicía

Todo ocurrió en Argentina, cuando un expolicía, de 51 años, estaba por ingresar a su casa. Según las autoridades, el hombre se encontraba estacionando su auto particular, un Volkswagen Suran, sobre la vereda de su vivienda.

Minutos después, apareció un Chevrolet Prisma del que bajaron tres sujetos armados. En cuestión de segundos, los delincuentes fueron directo contra él para asaltarlo. Ante la amenaza, el expolicía extrajo su pistola Bersa BP9 calibre 9 milímetros y realizó varios disparos para repeler el ataque.

Producto del tiroteo, uno de los asaltantes recibió un impacto de bala y quedó tendido en el lugar, gravemente herido, mientras que los otros dos sujetos escaparon corriendo por las calles de la zona.

Minutos después, tras un llamado al 911, una ambulancia llegó al punto del ataque. El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del sospechoso. El expolicía, en tanto, resultó ileso.

Datos que reveló la Policía

Tras el hecho, efectivos de la policía desplegaron un operativo para dar con los dos delincuentes que lograron escapar.

Durante las primeras diligencias en la escena, los agentes constataron que el Chevrolet Prisma utilizado por los atacantes tenía un pedido de secuestro activo desde el 17 de febrero, por un robo agravado denunciado ante una comisaría.

Fuentes del caso indicaron al medio Infobae que el vehículo había sido robado horas antes y estaba siendo intensamente buscado por las autoridades.

El caso quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la intervención de peritos de la Policía Científica, el relevamiento de pruebas en la zona, la preservación del lugar y la identificación formal del delincuente fallecido.

También se ordenó el análisis de cámaras de seguridad cercanas y, finalmente, la toma de declaración a posibles testigos.

Así, cuando el expolicía ingresaba a su casa y fue interceptado por delincuentes que intentaron asaltarlo, tuvo que defenderse a tiros y el enfrentamiento dejó un asaltante muerto, en un caso que vuelve a poner en foco la inseguridad en Argentina y que ya está en manos de la Fiscalía.