Minsa ADVIERTE hábitos que puede generar RIESGO de sufrir obesidad y diabetes

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre la relación entre la falta de sueño y el aumento de peso, una situación que cada vez afecta a más personas debido a los malos hábitos de descanso y alimentación. Especialistas señalan que dormir pocas horas altera las hormonas del apetito y puede incrementar el riesgo de obesidad y diabetes.

Actualmente, muchas personas postergan su hora de dormir para continuar trabajando, usar dispositivos electrónicos o consumir alimentos durante la noche. Esta rutina, según expertos, provoca un desbalance hormonal que afecta directamente el metabolismo y genera mayor sensación de hambre.

¿Por qué dormir poco aumenta el apetito?

La endocrinóloga Cynthia Zegarra del Álamo, del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, detalló que la falta de sueño altera el funcionamiento de dos hormonas fundamentales.

Cuando una persona duerme mal o descansa menos horas de las necesarias, la hormona del apetito aumenta mientras que la hormona de la saciedad disminuye. Como consecuencia, el cuerpo siente más hambre incluso sin necesitar energía adicional.

Además, el sueño insuficiente activa el llamado "hambre hedónica", un mecanismo relacionado con la búsqueda de placer a través de la comida. Esto provoca un mayor deseo de consumir alimentos ricos en grasas, azúcares y calorías, especialmente durante la noche.

Minsa: Dormir poco o tener un sueño de mala calidad aumenta el riesgo de sufrir obesidad y diabetes.



Se recomienda no consumir alimentos pesados después de las 8:00 p. m. y evitar el uso de dispositivos electrónicos una hora antes de dormir para lograr un sueño más saludable.... pic.twitter.com/yoED6MAbeL — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 25, 2026

El Minsa también alertó que la restricción del sueño altera el metabolismo de la glucosa debido al incremento del cortisol, conocida como la hormona del estrés. Este desequilibrio puede predisponer al organismo a desarrollar diabetes y otros problemas metabólicos.

Recomendaciones del Minsa para dormir mejor

Evitar consumir alimentos pesados después de las 8:00 p. m. en adultos y de las 7:00 p. m. en niños.

Apagar pantallas y bajar la intensidad de las luces de la casa una hora antes de dormir. Para evitar que el cerebro se sobreexcite y retrase el sueño.

Realizar actividad física para ayudar a tener un sueño más reparador, además de relajar los músculos para descansar de forma adecuada.

Un adulto debe dormir mínimo 7 horas diarias, mientras que los menores de 18 años requieren entre 8 y 10 horas de sueño de calidad.

No tomar agua ni bebidas después de las 8:00 p. m. o 9:00 p. m. para evitar interrumpir el descanso con visitas al baño.

Con estas recomendaciones, el Ministerio de Salud del Perú busca generar conciencia sobre la importancia del descanso en la salud física y metabólica, especialmente en un contexto donde los problemas de obesidad y enfermedades relacionadas continúan en aumento.