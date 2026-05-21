¡Lamentable! Profesor pierde la vida frente a sus alumnos mientras daba una charla en colegio

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad educativa atraviesa momentos de profundo dolor tras la inesperada muerte del docente Orlando Marrugo, quien falleció mientras brindaba una charla frente a estudiantes y otros profesores. El lamentable episodio ocurrió durante una actividad escolar y quedó registrado en video por uno de los alumnos que participaba en la jornada académica, generando conmoción entre todos los asistentes presentes.

Profesor muere de un infarto frente a sus alumnos

El hecho ocurrió en el municipio de Arjona, en Bolívar, Colombia, durante una actividad educativa realizada el pasado 15 de mayo. Según los primeros reportes, el profesor desarrollaba con normalidad su exposición cuando, de manera repentina, comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose frente a los estudiantes y docentes que seguían atentamente la charla dentro de la institución educativa.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran el instante exacto en que Marrugo cae al suelo mientras hablaba ante el público. La escena provocó desesperación entre los asistentes, quienes intentaron auxiliarlo rápidamente mientras otros buscaban ayuda médica. El video se viralizó en cuestión de horas y generó múltiples reacciones de tristeza entre usuarios y miembros de la comunidad educativa.

Medios locales señalaron que el docente sufrió un aparente paro cardíaco. Además, de manera preliminar, se informó que la intensa ola de calor que afecta a varias zonas de la región habría influido en la emergencia médica. Tras el incidente, Orlando Marrugo fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde médicos intentaron estabilizarlo para salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas, horas después se confirmó su fallecimiento. Familiares, colegas y estudiantes lamentaron profundamente la partida del profesor, recordándolo como un hombre comprometido con la enseñanza y cercano a sus alumnos. En redes sociales, decenas de mensajes resaltaron su vocación educativa y el impacto positivo que dejó en quienes compartieron momentos con él dentro y fuera de las aulas.

Consternación en Arjona, Bolívar, tras la muerte del profesor Orlando Marrugo Zúñiga, quien sufrió un paro cardíaco justo después de cantar un vallenato como despedida para sus estudiantes. Medios locales informaron que el docente se desplomó ante la mirada de sus alumnos,... pic.twitter.com/xr4dS3m1K7 — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) May 20, 2026

¿Cómo actuar frente a un infarto?

Ante un posible infarto, actuar con rapidez puede salvar una vida. Si una persona presenta dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, sudoración o mareos, se debe llamar de inmediato a emergencias. También es importante mantenerla tranquila, sentada y evitar que realice esfuerzos mientras llega la ayuda médica especializada urgente.

Si la persona pierde el conocimiento y no respira, es fundamental iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegan los paramédicos. Además, no se debe suministrar medicamentos sin indicación profesional. Reconocer los síntomas y reaccionar rápidamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia cardíaca.