17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, brindó una entrevista a Exitosa para, entre otros temas, destacar los resultados positivos de su gestión en sus primeros 100 días al cargo, específicamente en el Seguro Social de Salud (EsSalud).

En ese sentido, el miembro del Gabinete Ministerial hizo énfasis en el "sinceramiento económico" y el "retorno del control" de EsSalud, advirtiendo que el déficit de la institución alcanza los 6 000 millones de soles, incluyendo los laudos, contexto que consideró "catastrófica" para el desarrollo de la entidad.

Reorganización permitirá continuar con la mejora de los servicios

En entrevista brindada este martes 17 de noviembre al programa "Informamos y Opinamos", Sheput Moore recordó también, que a frente a los pasivos, dispuso la reorganización de EsSalud, primero con Hilda Sandoval, y actualmente bajo la dirección de Zulema Tomás.

Asimismo, puntualizó como "hechos concretos" para la mejora de la administración de EsSalud, el sinceramiento presupuestal, las compras de medicamentos que calificó como "ordenadas", la eliminación de los locadores de servicios y la mayor disponibilidad de citas médicas.

Sobre esto último, mencionó que a la fecha la mejora de los servicios alcanza un 30 %. Agregó, además, que su expectativa está en que el porcentaje aumente, una vez se ejecute todo el plan de reorganización y que para el 2027 ya tienen una planificación para garantizar la continuidad de los servicios de la entidad.

"Esto va de manos a más y por lo tanto, hay que esperar que el proceso madure, porque no olvidemos que había una situación de colapso, no había medicinas, no había atenciones en las unidades de emergencia, no había ni squiera disponibilidad de camas para pacientes", recordó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, destaca retomar el control de Essalud y sincerarlo financieramente como uno de los resultados más concretos que ha desarrollado su sector en sus primeros 100 días de gestión. "Se habla de un 30% de mejora en el sector salud", sostiene. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 18, 2026

Destaca reunión de Keiko Fujimori con Xi Jinping

Por otro lado, Juan Sheput resaltó la reunión bilateral que sostuvo la presidenta Keiko Fujimori con su homólogo chino Xi Jinping, destacando que el país asiático es el mayor socio comercial del Perú.

"Significa que no es como algunos decían que el Perú se había alineado últimamente solo con los Estados Unidos. La China es el socio comercial más importante que tiene el Perú y no solo lo está manifestando en el puerto de Chancay, sino en otras transacciones comerciales, como la vinculada a los minerales", sostuvo.

Vale destacar que, desde la Presidencia de la República se anunció una donación millonaria desde Pekín para hacerle frente al fenómeno El Niño.

"Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping anunció un apoyo de 22,5 millones de dólares en recursos y maquinaria para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño", señaló sus plataformas.

Finalmente, precisaron que ambos gobernantes del Perú y China sostuvieron una reunión para fortalecer las relaciones económicas y comerciales, ampliar la cooperación y promover nuevas inversiones que generen oportunidades de desarrollo para nuestro país.