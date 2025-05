Julio Demartini niega injerencia en contrataciones de Qali Warma y rechaza impedimento de salida

Durante la audiencia de apelación para revertir el impedimento de salida del país dictado en su contra, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, rechazó haber intervenido en las contrataciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y afirmó que su actuación siempre se ha enmarcado en la legalidad y la transparencia.

Demartini explicó ante los magistrados que las adquisiciones del programa se realizan mediante un procedimiento especial que no está sujeto a las normas convencionales de compras estatales. En ese sentido, sostuvo que los ministros no participan ni directa ni indirectamente en dichos procesos.

"Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros", indicó, subrayando que el caso se sustenta en "especulaciones mediáticas" y en "el desconocimiento de los procedimientos administrativos del sector".

El exministro negó de manera categórica cualquier vínculo con los empresarios señalados en la investigación, en particular con el empresario Riepl, uno de los implicados en el caso. Asimismo, desmintió que haya recomendado o favorecido a algún proveedor.

"No he dicho jamás 'contraten a tal persona'. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura, no conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa", precisó Demartini.