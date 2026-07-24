Indulto a Pedro Castillo se impuso a las otras izquierdas: "El sombrero le ganó a Ahora Nación" asegura López-Chau

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, sostuvo que la idea de indultar a Pedro Castillo terminó imponiéndose frente a otras propuestas de izquierda, como las de su propio partido, Obras o El Buen Gobierno.

Según su análisis, la población percibió que hubo un trato injusto en el proceso judicial contra el exmandatario, lo que generó un respaldo político que se reflejó en las urnas y en la conformación del nuevo Congreso.

La agenda del indulto

López-Chau explicó que desde las elecciones generales se configuró un escenario en el que la ciudadanía debía elegir entre la candidatura de Keiko Fujimori y una opción que representara la posible liberación de Pedro Castillo. Esa percepción, dijo, se evidenció en la primera vuelta electoral con el desempeño de Juntos por el Perú, que capitalizó el sentimiento de agravio hacia el expresidente.

"La idea del indulto a Castillo fue la que ganó, el sombrero le ganó a Obras, a Ahora Nación y a El Buen Gobierno. ¿Cómo es que un expresidente que está preso y hace campaña tiene a gente que le da el voto al partido? Creo que es porque sienten que ha habido injusticia y que 'este es de los nuestros'. Lo importante no es la teoría sino cómo lo percibe el pueblo", señaló.

No priorizarán el conseguir liberar a Castillo

El parlamentario reconoció que, si bien su bancada coincide en la necesidad de un indulto, su programa partidario tiene prioridades más amplias. Con ello, respondió a la necesidad de no puede reducir la agenda legislativa a un solo tema, considerando la existencia de otros asuntos urgentes de carácter nacional que requieren atención inmediata.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, consideró que la idea de indultar a Pedro Castillo se impuso a otras fuerzas de izquierda, como la suya, Obras o de Ahora Nación. Desde su perspectiva, este respaldo se... pic.twitter.com/lZhuJD7Zcv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 25, 2026

Asimismo, López-Chau se refirió al clima político tras la juramentación de los diputados, marcada por gestos simbólicos y mensajes polarizados. Para López-Chau, este ambiente refleja la dificultad que tendrán las bancadas para dialogar y construir consensos.

Ministerio de Justicia deja sin opciones de indulto a Pedro Castillo

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó hoy el último pedido de indulto para Pedro Castillo, cerrando definitivamente la vía administrativa para su excarcelación.

La Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente el expediente tras su sesión matutina de este viernes, confirmando que el exmandatario seguirá cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo. Este desenlace contrasta con la fuerza simbólica que la idea del indulto ha tenido en el debate político y electoral, tal como lo subrayó López-Chau.

🔴🔵 El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra detalló esta mañana que no otorgará el pedido de indulto para el expresidente Pedro Castillo, al declararlo improcedente. Ello, luego de evaluarse una serie de solicitudes presentadas durante el actual Gobierno para otorgar... pic.twitter.com/kcHZSPjSMV — Exitosa Noticias (@exitosape) July 24, 2026

El análisis del senador de Ahora Nación ponen en evidencia cómo la figura de Pedro Castillo sigue siendo un factor de polarización y movilización dentro de la izquierda peruana. La idea de su indulto, más allá de su viabilidad jurídica, se convirtió en un símbolo que desplazó otras propuestas y que condiciona el debate parlamentario y a los mismos parlamentarios prontos a iniciar un nuevo periodo.