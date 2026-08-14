Rafael Belaúnde: presentan moción de interpelación a ministro de Defensa por presuntos vínculos con Minera Poderosa

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Diputados de Juntos por el Perú presentaron una moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y por la estrategia militar aplicada en Pataz. El pedido plantea 43 preguntas sobre seguridad, campaña electoral y operaciones estatales.

Aportes de campaña y presencia militar en Pataz

La iniciativa fue presentada este viernes por el diputado Marino Lavado y solicita que Belaúnde acuda al Congreso para responder un pliego de 43 preguntas. El principal cuestionamiento está relacionado con los aportes realizados a Libertad Popular durante la campaña presidencial del 2026.

Los aportes fueron realizados por Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, empresa que opera en Pataz, La Libertad. La información financiera reportada ante la ONPE registra ocho aportes económicos a favor de Libertad Popular durante la campaña presidencial del 2026.

La moción señala que los aportes habrían sido efectuados conforme a la legislación vigente. Sin embargo, los diputados plantean preguntas sobre transparencia, ética pública y conflicto de intereses, debido a que Belaúnde fue designado ministro de Defensa, cartera que dirige operaciones militares en la zona.

Moción de interpelación.

El pliego interpelatorio también pregunta cuántos militares están destinados a proteger a la población civil y cuántos cumplen funciones vinculadas con infraestructura minera. La moción incorpora este aspecto dentro de sus consultas sobre las operaciones de seguridad desarrolladas en la provincia de Pataz durante la emergencia.

La situación de seguridad en Pataz ocupa también otro espacio importante dentro del pedido. Los diputados cuestionan la eficacia de la estrategia aplicada durante sucesivos estados de emergencia, mientras la provincia continúa registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores y ciudadanos de la zona.

Otras preguntas para el ministro de Defensa

El pedido pregunta por la relación entre las autoridades y las rondas campesinas de Pataz, consideradas dentro de la moción como un actor estratégico para prevenir delitos. Además, se solicita información sobre la coordinación estatal frente a la situación de seguridad que atraviesa la provincia.

Firma de diputados.

Otro grupo de preguntas aborda la participación peruana en el ejercicio multinacional Escudo de las Américas e implicancias de una presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional peruano. La moción plantea conocer detalles relacionados con soberanía y decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa.

El documento oficial incluye además consultas sobre las labores de desminado en las Pampas de Reque, en Lambayeque, lugar previsto para la celebración de la misa del papa León XIV. Incorpora también referencias a pronunciamientos internacionales sobre el frecuente y reiterado uso de estados de emergencia.