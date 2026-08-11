Gobernador de Lambayeque plantea decreto supremo para mover recursos ordinarios ante riesgo de inundaciones

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobernador regional Jorge Pérez Flores planteó gestionar ante el Ejecutivo un decreto supremo que permita utilizar recursos ordinarios para atender zonas consideradas críticas frente a las inundaciones. La propuesta surge mientras Lambayeque mantiene medidas de prevención por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Gobernador solicita medidas para atender puntos críticos

Según el GORE de Lambayeque, la región se encuentra bajo estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones vinculadas al Fenómeno El Niño del 2026-2027. La medida comprende a los 38 distritos del departamento y contempla acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, señaló que su gestión plantea un decreto supremo que le permita mover S/ 120 millones presupuesto del recurso ordinario para atender 80 puntos críticos. Para ello, se... pic.twitter.com/ioqr3XNIG4 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

En entrevista con Exitosa, Pérez Flores señaló que la alternativa presupuestal será planteada ante el Gobierno Central para facilitar la atención de los sectores identificados como puntos críticos. El objetivo señalado es contar con recursos que permitan ejecutar las intervenciones necesarias frente a posibles inundaciones y daños ocasionados por las lluvias.

"Nos permita mover presupuesto de recursos ordinarios", indicó.

La declaración del gobernador fue difundida mientras se informaba sobre las acciones que las autoridades vienen coordinando para enfrentar los riesgos asociados a las precipitaciones. El GORE también ha convocado a autoridades locales para mantener la coordinación durante el periodo de emergencia.

Lambayeque mantiene acciones ante riesgo de inundaciones

El estado de emergencia fue oficializado mediante el DS N.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio. Según el GORE, la medida tiene una vigencia de 60 días calendario y responde al peligro inminente generado por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La norma permite que el GORE de Lambayeque y los gobiernos locales ejecuten medidas de excepción destinadas a reducir el riesgo existente, además de desarrollar acciones de respuesta y rehabilitación en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

La situación de vulnerabilidad de Lambayeque también ha sido advertida durante los primeros meses del año. En enero, la Plataforma Regional de Defensa Civil informó sobre obras de protección inconclusas en zonas vinculadas a los ríos Olmos, Motupe, La Leche, Chancay-Lambayeque y Zaña.

El GORE ha señalado además que las acciones preventivas requieren participación de diferentes sectores del Estado. Entre ellos figuran Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones, junto con las autoridades regionales y municipales.

La propuesta de Jorge Pérez se suma a las gestiones realizadas durante el año para conseguir recursos destinados a prevención y atención de emergencias. En junio, el gobernador también cuestionó la distribución de recursos prevista en un proyecto de crédito suplementario para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño.