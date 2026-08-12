12/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La gestión pública enfrenta una severa crisis debido a las obras paralizadas en el país. El Gobierno Regional de Cajamarca ha sido señalado como el principal responsable de estos retrasos. En entrevista con Exitosa, el experto Martín D'Azevedo cuestionó la administración de los proyectos asignados.

La responsabilidad de las regiones

El experto Martín D'Azevedo sostuvo que las autoridades regionales poseen el deber legal de gestionar correctamente el presupuesto estatal. Al ser quienes reciben los fondos para ejecutar las obras, cualquier retraso o irregularidad recae directamente sobre su admiración, afectando el desarrollo de la población.

"En el caso de Cajamarca, es responsable la propia autoridad que ha recibido el dinero y que ha ejecutado, a través de sus funcionarios, las obras que han quedado inconclusas, ineficientes o fuera de lugar", señaló el experto.

La supervisión de estas obras exige una fiscalización constante por parte de los órganos competentes. Cuando los convenios suscritos no alcanzan dichos objetivos programados, se generan brechas sociales. Por ello, se busca identificar las causas exactas que impiden la finalización exitosa de los diversos trabajos públicos.

Análisis de las unidades ejecutoras

D'Azevedo cuestionó directamente sobre quién recae la responsabilidad institucional ante estas fallas, abarcando al gobierno central, los gobiernos regionales y los organismos de control competentes para determinar las acciones administrativas y penales necesarias.

El especialista explicó que la cadena de pagos y responsabilidades incluye al gobernador regional y a las gerencias o direcciones encargadas, las cuales canalizan los recursos destinados a infraestructura de gran impacto.

Asimismo, puntualizó que estas deficiencias se reflejan concretamente cuando las edificaciones en el piso, tales como hospitales, puentes o vías de interconexión entre distritos, quedan paralizadas o inconclusas en las distintas localidades.

El experto culpó a la entidad por los proyectos inconclusos.

El experto detalló el concepto administrativo de la unidad ejecutora en la gestión pública, precisando cómo opera la cadena de pagos que finaliza en la ejecución de infraestructuras.

Además, se indicó que el proceso abarca desde las gerencias o direcciones regionales hasta el gobernador, abarcando las responsabilidades administrativas frente a edificaciones paralizadas. Asimismo, mencionó que estos problemas afectan directamente la culminación de estas obras en diferentes sectores locales e interdistritales.

El experto en gestión publica pidió a las autoridades asumir su responsabilidad frente a las obras paralizadas. Esta gestión pública eficiente dependería directamente del GORE de Cajamarca y sus unidades ejecutores. Solo optimizando el presupuesto estatal será posible culminar los proyectos que impactan directamente en la sociedad.