Vladimir Cerrón: Interpol elimina la orden de captura contra líder de Perú Libre

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recibió un nuevo giro en su situación judicial luego de que la Interpol informara al Poder Judicial del Perú la eliminación de la orden de captura internacional que pesaba en su contra.

La medida se vincula con el proceso que afronta por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales entre 2008 y 2021, así como por delitos de organización criminal y lavado de activos. La decisión, comunicada oficialmente al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, marca un hito en un caso que ha estado rodeado de controversias y resoluciones contradictorias.

La comunicación de Interpol

La notificación remitida por Interpol señala que la alerta de ubicación y captura contra Cerrón fue retirada de sus registros. El juez Cristóbal Ayala dispuso que la comunicación sea puesta en conocimiento de las partes procesales, en el marco de la investigación preparatoria que se sigue contra el exgobernador de Junín.

Esta decisión se produce días después de que el Poder Judicial variara la medida de prisión preventiva de 24 meses por comparecencia con restricciones, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC).

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Interpol informó al Poder Judicial que eliminó la orden de ubicación y captura a nivel internacional que se dictó a Vladimir Cerrón por el presunto financiamiento ilegal de su partido Perú Libre en las campañas entre los años 2008 y 2021.



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Defensa de Cerrón presenta recurso de apelación

La eliminación de esta alerta internacional fue acompañado por la admisión de un recurso de apelación presentado por la defensa de Cerrón Rojas, que cuestiona además la resolución judicial de ordenar comparecencia con restricciones por un año, 11 meses y 7 días, y será evaluado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Esta sala, de admitir a trámite el recurso, deberá convocar a audiencia virtual con la participación de las partes en el caso, con el fin de evaluar y emitir una decisión final en los próximos días.

Cerrón mantiene ahora condición de libertad con amparecencia.

El caso ha estado marcado por resoluciones contradictorias y cuestionamientos a magistrados que intervinieron en procesos anteriores. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó recientemente al juez Alain Salas Cornejo por haber anulado condenas contra Cerrón en 2021 mediante un hábeas corpus, fallo considerado irregular y con fines de favorecer al líder de Perú Libre.

La eliminación de la orden de captura internacional por parte de Interpol refuerza el efecto del fallo del Tribunal Constitucional, que ya había dispuesto reemplazar la prisión preventiva por comparecencia. Aunque el proceso penal por presunta organización criminal y lavado de activos continúa abierto, la decisión marca un nuevo capítulo en la situación judicial de Cerrón.