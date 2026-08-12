Keiko Fujimori pide confianza en la lucha contra la criminalidad: "No podemos dar resultados en 15 días"

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori encabezó el evento acompañada por el ministro de Interior, César Astudillo, y el general PNP Óscar Arriola. Durante su intervención, rechazó las críticas de quienes afirman que su gestión mantiene la misma línea de trabajo en materia de seguridad.

Keiko Fujimori defiende nueva estrategia de seguridad y pide confianza al país

La jefa de Estado resaltó la asistencia del ministro del Interior y del general PNP, destacando que la presencia de ambas autoridades en la ceremonia reafirma el compromiso de las fuerzas del orden en la lucha frontal contra la delincuencia.

"Pero sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo. Por eso es tan importante su presencia, ministro Astudillo, general Arriola. Algunos críticos dicen: 'es parte de la misma estrategia'. Y yo les digo: no. Hoy lo que ustedes van a ver es un Gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivar y levantarle la moral a las instituciones que están en primera fila", sostuvo.

Asimismo, remarcó que se ha priorizado el trabajo articulado entre los sectores encargados del orden interno para evitar discrepancias públicas entre instituciones. En ese sentido, subrayó que la articulación entre el sector Interior y los mandos policiales resulta clave para consolidar las acciones estratégicas en las zonas más afectadas por la criminalidad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

"Lo segundo que están viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban, había un diálogo de sordos y lo único que había eran críticas públicas entre ellas. Y lo tercero que hay es una estrategia donde se utiliza la inteligencia. No podemos dar resultados en quince días, por favor les pido paciencia y, sobre todo, les pido que confíen en este Gobierno, porque este Gobierno les devolverá el orden y la tranquilidad", agregó la mandataria.

La presidenta Keiko Fujimori participa en ceremonia por el Día del Bodeguero: No podemos dar resultados en 15 días. Pido paciencia y que confíen en este gobierno. Este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad



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Reconocimiento al sector bodeguero en medio de la crisis de seguridad

Durante la ceremonia, la presidenta destacó el rol fundamental de los pequeños comerciantes frente a la ola de extorsiones y violencia que afecta al sector empresarial y a los emprendedores locales.

"Hoy estoy aquí para agradecerles su trabajo y su esfuerzo, pero sobre todo porque nunca se rindieron. ¡Vivan los bodegueros del Perú!", concluyó Fujimori al cierre de su pronunciamiento ante el gremio de comerciantes.

A pesar de los cuestionamientos recibidos por el tiempo de respuesta frente al crimen organizado, la presidenta Keiko Fujimori ratificó que las labores de inteligencia policial continuarán desplegándose a nivel nacional.