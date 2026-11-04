PCM: Luis Galarreta encabezará sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel con participación del fiscal de la Nación

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con el objetivo central de potenciar el respaldo legal y la efectividad en el combate contra las organizaciones criminales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. La reunión contará con la participación confirmada del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

Un espacio para coordinar acciones conjuntas contra el crimen

Este espacio busca estrechar la coordinación entre las intervenciones policiales y las pesquisas fiscales para garantizar que las capturas de delincuentes cuenten con sustento jurídico sólido y avancen con celeridad en el sistema de justicia.

Durante las sesiones de este grupo de trabajo permanente, que también integran los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Carlos Espá (Relaciones Exteriores), se proyecta incorporar además capacidades técnicas de entidades como Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y empresas de telefonía para neutralizar las operaciones de bandas delictivas

Queda pendiente asistencia del Poder Judicial

Esta convocatoria se da tras los anuncios previos realizados por el titular de la PCM, donde Galarreta extendió un llamado formal tanto a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, como al fiscal de la Nación para cerrar filas contra la inseguridad ciudadana. Si bien la presencia del Ministerio Público quedó asegurada, la participación de la titular del Poder Judicial se mantiene a la expectativa.

Esta situación, a la espera de la confirmación desde el PJ, reflejaría la recientemente marcada distancia institucional con el Ejecutivo desde el mes pasado.

Dicha fricción se agudizó cuando Janet Tello cuestionó frontalmente las declaraciones brindadas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde criticó los procesos judiciales seguidos contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En su oportunidad, la magistrada calificó de inaceptables tales afirmaciones en defensa de la independencia judicial, un distanciamiento que ahora añade incertidumbre a la mesa multisectorial de coordinación interinstitucional.

La participación del fiscal de la Nación representa un paso firme en la estrategia de articulación interinstitucional promovida por el Ejecutivo; sin embargo, la confirmación definitiva de todos los actores del sistema de justicia evidenciará la disposición real para superar tensiones políticas en pro de la seguridad nacional.