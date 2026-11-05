Fabián Bustos confía en el tetracampeonato de Universitario a falta de dos fechas para el final

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, analizó las opciones del cuadro merengue en la recta final del Torneo Clausura tras el empate obtenido frente a Sport Boys en el Estadio Monumental.

Análisis del rendimiento del equipo y las oportunidades de gol

El estratega argentino valoró el esfuerzo del plantel y mantuvo la tranquilidad respecto a la disputa por el título nacional, enfatizando que la institución mantiene el control absoluto de su destino deportivo para alcanzar el objetivo principal de la temporada.

Durante la conferencia de prensa posterior al compromiso, el entrenador evaluó el desarrollo táctico del partido y destacó la superioridad numérica y territorial que ejerció su escuadra frente al planteamiento defensivo propuesto por el rival en el recinto de Ate.

El técnico reconoció que el conjunto estudiantil generó numerosas aproximaciones al área contraria, aunque lamentó la falta de eficacia en la definición para materializar las ocasiones de peligro creadas a lo largo de los noventa minutos de juego.

"Me parece que fuimos ampliamente superiores contra un gran equipo, entrenador y jugadores que vinieron a hacer su planteamiento. Nosotros estuvimos imprecisos. Debimos abrir el partido primero porque tuvimos muchas situaciones claras", comentó Bustos.

🗣️ Declaracion de Fabián Bustos sobre el empate de Universitario ante Sport Boys: "La mistica del club la contagia la gente, los jugadores lo tienen asumido completamente y pelean hasta el final" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/1U3XqONqN2 November 5, 2026

Proyecciones para las jornadas finales del Torneo Clausura

El estratega argentino también se refirió al desenlace del campeonato local, destacando que el equipo se mantiene firme en la parte alta de la tabla de posiciones y depende exclusivamente de sus propios resultados en las últimas fechas.

Pese a resignar unidades en condición de local, el comando técnico enfocó su atención en corregir los errores futbolísticos detectados y evitar cuestionamientos hacia las decisiones arbitrales, priorizando el rendimiento deportivo interno del plantel.

De esta forma, el entrenador reafirmó la convicción del grupo de jugadores para afrontar los próximos encuentros oficiales con la consigna de asegurar el primer lugar y cristalizar el anhelado título de la temporada.

"Para el objetivo más importante que tiene la institución, estamos dependiendo de nosotros", sostuvo el técnico, quien también reconoció que le hubiera gustado ganar el encuentro.

En ese sentido, Fabián Bustos trabajará en la corrección de los aspectos futbolísticos de Universitario de Deportes para afrontar las dos jornadas finales del Torneo Clausura, con la consigna de asegurar los puntos necesarios que mantengan al equipo en la pelea directa por la obtención del campeonato nacional.