Proponen extender la vigencia del carné universitario a dos años junto a otros beneficios para estudiantes

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con el objetivo de reducir la carga administrativa y los gastos recurrentes que afrontan los jóvenes universitarios, la bancada del grupo parlamentario Ahora Nación presentó una iniciativa en el Congreso que busca modificar la Ley Universitaria. El proyecto, impulsado por el diputado César Augusto Muedas Balbiese, plantea extender de uno a dos años la vigencia oficial del carné universitario desde el momento de su expedición.

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emite el documento con una validez anual, lo que obliga a los estudiantes a realizar trámites y pagos constantes que se suman a sus exigencias académicas.

La propuesta subraya que esta ampliación temporal no significa de ninguna manera una prórroga automática de la matrícula, por lo que la condición regular de estudiante deberá comprobarse cuando las normas lo exijan, evitando así usos indebidos del documento.

Acreditación digital y protección de datos

Asimismo, la propuesta legislativa incorpora y reconoce de manera oficial el uso del carné universitario en formato digital, complementando al tradicional soporte físico. Mediante la incorporación del artículo 127-B, se establece que la validación rápida de la identidad y de la condición estudiantil podrá realizarse a través de códigos QR, enlaces seguros y diversos mecanismos tecnológicos interoperables.

Para salvaguardar estrictamente la privacidad de los alumnos, el proyecto precisa que las consultas digitales mostrarán únicamente los datos indispensables para confirmar la autenticidad del documento, bloqueando de forma absoluta el acceso a información sensible como historiales académicos, calificaciones, datos de salud o situación socioeconómica.

Del mismo modo, se contempla una implementación progresiva que prioriza la infraestructura existente y garantiza canales alternativos físicos para aquellos estudiantes que carezcan de equipos o conectividad adecuada.

Nuevos beneficios complementarios y medio pasaje

En paralelo, el texto legal propone promover un mayor acceso a diversos servicios complementarios orientados al bienestar integral de la comunidad estudiantil mediante la creación del artículo 127-A. Este marco facilitaría la participación activa de los jóvenes en actividades culturales, científicas, deportivas, de orientación laboral y programas de prevención en salud mental dentro de entidades públicas y espacios autorizados.

No obstante, se aclara que la norma no impone descuentos obligatorios ni prestaciones gratuitas a empresas o particulares, quedando sujetos a convenios voluntarios. Finalmente, el documento ratifica que el derecho fundamental al medio pasaje universitario se mantiene totalmente intacto y sin modificaciones bajo su legislación especial. De aprobarse la iniciativa, la Sunedu tendrá un plazo de sesenta días para adecuar los aspectos técnicos necesarios.

De prosperar en el debate legislativo, la reforma representaría un alivio económico y logístico significativo para miles de universitarios a nivel nacional, modernizando los canales de verificación sin descuidar la inclusión ni los derechos adquiridos.