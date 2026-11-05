Senadora Karla Schaefer: "Estos 100 primeros días de la presidenta Fujimori nos da esperanza"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de Fuerza Popular, Karla Schaefer, destacó los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y aseguró que su gestión ha generado expectativas en materia económica y de atención a las emergencias.

Senadora Karla Schaefer sobre los 100 días de gobierno

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria cuestionó la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y municipales ante los recientes eventos climáticos que afectan a distintas zonas del país.

Durante la entrevista, Karla Schaefer sostuvo que las autoridades locales y regionales recibieron alertas anticipadas sobre la llegada del fenómeno El Niño. Sin embargo, consideró que no habrían ejecutado oportunamente las acciones de prevención y mitigación correspondientes.

Según indicó, desde enero se emitieron alertas a través de organismos como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

"Desde enero prenden las alertas la NOAA, Cenepred envía, de acuerdo a la Ley 29664, a todos los gobiernos y a todas las instancias esa alerta para que actúen y utilicen su partida 068, que hagan trabajos de mitigación y prevención", manifestó.

Asimismo, la senadora cuestionó la actuación de anteriores autoridades frente a emergencias, al mencionar la falta de presencia de representantes del Gobierno durante algunos desastres naturales.

"La presidenta Keiko Fujimori ha ido a más de 20 regiones, ha ido al sur, donde hace años no había la presencia de una presidenta", señaló, al resaltar las acciones realizadas durante los primeros meses de la actual administración.

Destaca expectativas económicas del Gobierno

Por otro lado, la parlamentaria consideró que los primeros 100 días de gestión han generado confianza para impulsar el desarrollo económico. En ese sentido, expresó su preocupación por las consecuencias que podrían ocasionar las lluvias y eventuales inundaciones, al recordar las pérdidas económicas que dejó el fenómeno Yaku.

"El nivel de confianza que ha generado para el desarrollo económico, ojalá que esta destrucción no nos haga efectos como fue en el Yaku. Los niveles económicos, el día de hoy, en estos primeros 100 días de la presidenta Fujimori dan un aliento y una esperanza de que tenemos que estar listos para luego de una reconstrucción", sostuvo.

Finalmente, la senadora Karla Schaefer volvió a cuestionar la capacidad de respuesta de las autoridades y puso como ejemplo la situación de Máncora, donde, pese al envío de motobombas por parte del Ejecutivo, habría dificultades para activar oportunamente los mecanismos de respuesta ante las emergencias.