Keiko Fujimori agradece a Trump por incorporación de Perú al Escudo de las Américas: "Muy felices de unirnos"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó de la reunión de alto nivel del Escudo de las Américas y se mostró agradecida con su homólogo estadounidense Donald Trump enfatizando que el Perú ingresa a esta coalición con "entusiasmo" y "determinación". "Muy felices de unirnos", expresó la mandataria.

Agradecimiento por el ingreso del Perú al Escudo de las Américas

El martes, 22 de septiembre, la mandataria peruana junto a otros jefes de Estado cuyos países integran la citada coalición política y militar estuvieron presentes en un encuentro de alto nivel en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su alocución, Fujimori Higuchi extendió el agradecimiento al inquilino de la Casa Blanca por unirse a esta iniciativa impulsada por Washington para luchar contra el narcotráfico, crimen organizado transnacional y la migración irregular en el continente americano.

"Presidente Trump, secretario Rubio, muchas gracias. Perú se une al Escudo de las Américas con gran determinación y entusiasmo. Vengo del Perú, el Perú ha derrotado dos grupos terroristas "Sendero Luminoso" y el MRTA, pero ahora tenemos desafíos de otra naturaleza, el crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras por lo que estamos muy felices de unirnos a esta coalición", afirmó.

En ese sentido, destacó el "liderazgo e iniciativa" del presidente republicano y reafirmó el compromiso del Perú para "apoyar al grupo y recibir también la información de apoyo de todos ustedes".

La exposición de Trump y su apoyo a los países del Escudo de las Américas

En su exposición, el presidente de Donald Trump ofreció a sus aliados latinoamericanos el respaldo de su gobierno en la intervención de carteles en sus naciones en caso ellos no puedan combatirlos por sí mismos.

"Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", declaró el jefe de Estado al inicio de la reunión.

Acotó que las organizaciones criminales son "fuerzas terroristas paramilitares violentas" que controlan los territorios y que ante ello los países de la región cuentan con el respaldo de su país para hacerle frente.

Durante su comparecencia la reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, extendió su agradecimiento a su homólogo estadounidense Donald Trump por la incorporación del Perú a esta coalición política y militar multinacional encabezada por Estados Unidos. Enfatizó que el Perú ingresa a esta coalición con "entusiasmo" y "determinación".