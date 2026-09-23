Fuerte SISMO de magnitud 5.4 sacude Argentina HOY y se siente en varias provincias: esto se sabe

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Sismo en Argentina. Un fuerte movimiento telúrico, de magnitud 5.4 sacudió la provincia de La Rioja, en la mañana de este miércoles 23 de septiembre, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Temblor en Argentina: ¿cuál fue el epicentro?

Tras los terremotos que se registraron en Venezuela y Colombia, las personas se mantienen vigilantes sobre los reportes de los movimientos telúricos que se puedan registrar en sus respectivos países. En ese marco, se anunció este miércoles 23 de septiembre, que un fuerte sismo sacudió Argentina, precisamente a las 6:21 a.m. (hora local).

De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.4 en la escala de Ritcher, en la provincia de La Rioja. El reporte oficial, señala que el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Aimogasta, a 54 kilómetros al noreste de Chilecito y a 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Respecto a la profundidad del temblor en la provincia argentina, el INPRES informó que fue de 143 kilómetros. El sismo se percibió con distinta intensidad según la localidad.

Detalles del temblor registrado hoy en Argentina.

¿Se reportan daños por el sismo de magnitud 5.4 en Argentina?

El organismo argentino también precisó que la intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó un grado IV en la localidad riojana de Famatina, donde oscilaron objetos colgados. Respecto a Aimogasta y Chilecito la intensidad osciló entre III y IV, mientras que en las capitales de La Rioja y Catamarca, así como en Vinchina, fue percibido en grado III por personas en reposo.

Además, INPRES señaló que el sismo se sintió de manera leve (grados II a III) por personas en edificios o en estado de reposo en las ciudades de San Juan, San José de Jáchal y la Ciudad de Córdoba.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas por el fuerte remezón que no solo se sintió en La Rioja sino también en otras provincias de Argentina.

Recomendaciones ante un temblor: ten lista la mochila de emergencia

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico: si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Mantén la calma durante la evacuación y siempre ten a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es así como en la mañana de este miércoles 23 de septiembre, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó que un sismo de magnitud 5.4 sacudió Argentina. El epicentro del temblor se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Aimogasta, en la provincia de La Rioja.