Rosángela Espinoza revela con quién de 'Esto es Guerra' no saldría y explica por qué: "Le gusta que le inviten todo"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza reveló con qué compañero de Esto es Guerra no saldría y explicó sus razones. La influencer aseguró que él no paga cuando sale y que, según le contaron, le gusta que otras personas lo inviten.

Rosángela descarta salida con Pancho

Todo ocurrió luego de que Rosángela Espinoza se enterara de los comentarios de Pancho Rodríguez sobre el motivo por el que no saldría con ella. La influencer decidió responder y, fiel a su estilo, no tuvo reparos en contar lo que piensa de su compañero.

La modelo comenzó explicando que, por lo general, no suele salir de fiesta y que, cuando lo hace, prefiere pagar sus propios gastos. "Por lo general yo no salgo a fiestas y si salgo, salgo con mi plata. En cambio Pancho es diferente, Pancho sale como gorrión. Eso me han dicho fuentes muy cercanas", expresó.

Rosángela incluso cuestionó que un hombre salga a un box y pida tragos en lugar de comprarlos por su cuenta. "Qué feo que un hombre salga y esté pidiendo trago en un box. ¿Por qué no te compras tu trago?", manifestó.

La influencer también dejó claro que ella prefiere gastar el dinero que gana trabajando cuando decide salir: "En cambio, yo salgo con mi plata porque obviamente trabajo (...) Además hay canjes también. Pero yo saco mi plata, para eso trabajo, para darme mis gustitos".

Rosángela añadió una crítica hacia quienes, según su percepción, esperan que otras personas paguen todo durante una salida. "En cambio a otras personas les gusta que le den todo", señaló.

Y cuando finalmente le preguntaron de manera directa por qué no saldría con Pancho Rodríguez, su respuesta fue todavía más contundente y cargada de ironía: "No me va a invitar, me va a invitar el trago de otra persona".

Así, Rosángela Espinoza confirmó que no saldría con Pancho Rodríguez y explicó sus razones sin rodeos. La modelo remarcó que prefiere pagar sus propios gastos y cuestionó a quienes, según dijo, esperan que otros asuman el consumo durante una salida.

Rosángela Espinoza opina sobre el 50/50

En otra entrevista, Rosángela Espinoza también fue consultada por el famoso "50/50" en las parejas, un tema que ha provocado distintas opiniones entre personajes del espectáculo peruano.

La modelo fue contundente al señalar que no está de acuerdo con dividir los gastos de esa manera. Incluso reconoció que su posición es distinta a la de algunas de sus compañeras de competencia y dejó claro que no piensa cambiar de postura por las críticas.

"Me dicen que ya no estoy en la edad de exigir y qué les importa. Yo estoy feliz así que mal acompañada y encima estar pagando 50/50, eso no va conmigo. Nada que cada uno paga su pasaje, no, no, ni escuchar eso, no puedo", sentenció.

Así, Rosángela Espinoza explicó que no saldría con Pancho Rodríguez porque, según contó, él no acostumbra pagar cuando sale y espera que otros asuman los gastos.