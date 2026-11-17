17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Pakistán ha logrado algo histórico para su fútbol, de la mano de la dirección técnica de Nolberto Solano. En la Copa del Sur de Asia (SAFF Championship) 2026 consiguió un meritorio subcampeonato tras caer en la final del torneo ante su similar de India.

'Maestrito' estaba expectante

A través de sus redes sociales, el estratega nacional publicó un mensaje en el que hablaba sobre este encuentro, que le llenaba de ilusión en conseguir su primer título desde los banquillos. Así, el 'maestrito' expresó su emoción por conducir a sus dirigidos a la definición de esta copa surasiática frente a un rival que venía de ser bicampeón.

"¡Historia hecha! Orgulloso de ser parte de este increíble viaje. ¡Pakistán llega a su primera final de la Copa del Sur de Asia! Falta un paso más. ¡Hagamos historia!", publicó en sus canales oficiales.

Sin embargo, el trámite del encuentro no le permitió a Solano Todco y a sus jugadores bañarse de gloria, pese a ponerse arriba en el marcador. A poco de culminar la primera parte Alamgir Ghazi apareció con una definición al ángulo para abrir el marcador a favor de los pakistaníes.

La ventaja no pudo se sostenida debido a que en el complemento Junaid Ahmed Shah vio la roja y esto permitió crecer al cuadro indio. Los 'tigres azules' aprovecharon el repliegue de su rival y al 61' pusieron tablas en el marcador gracias a Suhail Ahmad Bhat y a dos minutos del final Sandip Mandi decretó la remontada y el décimo título en esta competición.

Destacan el trabajo del 'Ñol' Solano

Tras este certamen histórico para el futbol pakistaní, el presidente de su federación de fútbol, Syed Mohsen Gilani, se pronunció y destacó el trabajo del exjugador de la selección peruana en favor del balompié de su país.

De las derrotas se aprende y en el futuro volveremos con más fuerza. Sin embargo, este resultado no debería restar valor, en absoluto, a los avances que ha logrado el fútbol paquistaní en el último año y medio. Al alcanzar la final, la selección nacional, dirigida por el señor Nolberto Solano, ya había hecho historia, y su trayectoria ascendente es una señal prometedora para el futuro", manifestó.

La selección de fútbol de Pakistán estuvo cerca de conseguir el primer gran título de su historia de la mano de Nolberto Solano como director técnico. No obstante, perdió la final de la Copa del Sur de Asia 2026 ante India, que venía de ser bicampeón del torneo.