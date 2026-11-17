17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Ricardo Gareca podría estar nuevamente ligado al fútbol sudamericano. El extécnico de la selección peruana tendría un acuerdo de palabra para asumir la dirección técnica de Peñarol de Uruguay en 2027, como parte del proyecto deportivo de un candidato a la presidencia del histórico club.

Ricardo Gareca tiene un acuerdo para dirigir a Peñarol

La posibilidad fue presentada por Freddy García, quien encabeza la Lista 1414 y busca convertirse en el próximo presidente de la institución uruguaya. El dirigente anunció que llegó a un entendimiento con el entrenador argentino para incorporarlo al equipo si consigue ganar los comicios.

El anuncio se realizó el domingo 15 de noviembre durante una actividad organizada por la agrupación en las inmediaciones del Palacio Peñarol. En esa presentación, García dio a conocer parte de su propuesta para renovar la estructura deportiva del conjunto aurinegro.

El candidato también utilizó sus redes sociales para comunicar la posible incorporación del exseleccionador peruano y destacar sus antecedentes como entrenador. En su publicación, dejó un mensaje dirigido a los hinchas del equipo uruguayo sobre el proyecto que pretende desarrollar.

"Ricardo Gareca, el DT que tendremos para Peñarol", indica.

Asimismo, García resaltó la experiencia internacional del técnico argentino y su trayectoria en el fútbol sudamericano, como parte de la propuesta que presentó durante su campaña electoral.

RICARDO GARECA, EL DT QUE TENDREMOS PARA PEÑAROL. 🟡⚫️ Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Tendremos un Peñarol protagonista, competitivo y a la altura de su historia. Es tiempo de pensar en grande. Por amor a Peñarol. 🟡⚫️ Lista 1414 — Freddy García — Freddy Garcia (@freddygok) November 15, 2026

¿Cuándo se definirá la llegada de Ricardo Gareca a Peñarol?

La fecha clave será el 12 de diciembre de 2026, cuando los socios de Peñarol participen en las elecciones presidenciales. Freddy García deberá conseguir la victoria para llevar adelante el proyecto que contempla al entrenador argentino como responsable del primer equipo durante la temporada 2027.

El proceso electoral definirá qué agrupación asumirá la conducción institucional del club y podrá desarrollar su propuesta deportiva. García competirá con otros candidatos que buscan ocupar la presidencia de Peñarol, mientras su lista mantiene a Gareca como una de sus principales apuestas para el próximo año.

Por su parte, el entrenador argentino permanece sin equipo después de su última experiencia al frente de la selección chilena. Durante esa etapa dirigió 17 encuentros, con un registro de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Gareca también es recordado por su paso por la selección peruana, a la que condujo durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Bajo su dirección, Perú consiguió regresar a una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia, uno de los principales antecedentes de su carrera.

De esta manera, Ricardo Gareca y Peñarol podrían iniciar una nueva etapa en 2027. La posibilidad de su regreso a los banquillos dependerá del resultado de las elecciones del 12 de diciembre y de la victoria de Freddy García, quien busca concretar su propuesta deportiva.