17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la fase de grupos de la presente edición de la UEFA Nations League y ya se conoce a los ocho equipos que accederán a los cuartos de final del torneo. De forma dramática, Noruega consiguió su histórico pase tras vencer a Dinamarca gracias a un tanto de penal convertido por Erling Haaland.

Definición dramática en el grupo A4

El cuadro danés había dado la sorpresa en la fecha pasada tras el sorpresivo 4-1 sobre Portugal, en el primer partido de los lusos tras el retiro de Cristiano Ronaldo. Cerrando de local, las cosas empezaron bien por los goles de Rasmus Højlund a los 11 minutos y Pierre-Emile Højbjerg a los 14'.

Sin embargo, el 'androide' apareció antes de que acabe la primera parte y a los 37' con un cabezazo tras un tiro de esquina de Julian Ryerson descontó para los 'vikingos'. En adelante fue el cuadro visitante el que tomó el protagonismo por la necesidad de ganar para avanzar en el certamen.

Haaland tuvo varias oportunidades para ampliar su cuenta personal y ayudar a su equipo, pero no estuvo fino de cara a gol. Tras varios intentos, en una ofensiva a los 83' el capitán Martin Ødegaard tomó un rebote en el palo y marcó ante un arco desprotegido.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, el central danés Joachim Andersen trató de despejar un tiro libre, pero le dio con la mano, de lo que se percató el VAR y tras la revisión se marcó el penal a favor de Noruega. el ariete del Manchester City tomó la pelota y con un tiro a la izquierda hizo desatar la locura entre los hinchas noruegos en Copenhague.

Cuartos de la Nations League

Concluida esta fase, los cuartos de final de la Liga A de la Nations League se jugarán recién entre el 25 y 30 de marzo del próximo año. Las ocho selecciones serán distribuidas en dos bombos y el sorteo está previsto par el 20 no noviembre para definir los emparejamientos, que no podrán ser entre equipos que compartieron grupo.

Bombo 1 (líderes de grupo):

Francia

Alemania

Inglaterra

Portugal

Bombos 2 (segundos clasificados)

Bélgica

Países Bajos

España

Noruega

Con un gol en el último minuto, Noruega consiguió su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Erling Haaland fue el salvador de los 'vikingos' con dos tantos, siendo el último desde el punto de penal.