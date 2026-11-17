17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria de este martes 17 de noviembre, el Senado de la República aprobó la solicitud presentada por el Gobierno que amplía la declaratoria de estado de emergencia en algunas provincias de las regiones de Tumbes y La Libertad.

Como se recuerda, los decretos supremos que aprobaron sendas medidas entreraron en vigencia el pasado 23 y 21 de septiembre, respectivamente, a fin de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, a través del trabajo combinado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacionald del Perú (PNP).

¿Cuáles serán las localidades donde se amplía el estado de emergencia?

La representación nacional sometió a votación los oficios formulados por el Poder Ejecutivo, aprobados en la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el jueves 12 de noviembre, a pedido del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

En ese sentido, la medida de excepción se ampliará por 60 días en las provincias de Zarumilla y Tumbes del departamento de Tumbes, la cual concluye este 23 de noviembre. La votación en el Congreso fue de 47 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Con referente a la región La Libertad, el estado de emergencia fue extendido también por 60 días en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén. Su vigencia es hasta el 21 de noviembre y su aprobación en el Senado fue por unanimidad (48 votos a favor).

¿Qué contempla un estado de emergencia?

Según los dispositivos anteriormente promulgados, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante su duración, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se seguirían solicitando permisos ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presenta al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la medida de excepción.