17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los trabajadores del sector público comenzarán a recibir sus sueldos de noviembre desde este miércoles 18. El cronograma establece cuatro fechas de pago, distribuidas según la entidad estatal a la que pertenece cada servidor.

¿Qué entidades cobrarán primero y cuáles son las fechas?

Según indica el cronograma del Banco de la Nación, los primeros en cobrar serán los trabajadores de Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial y Ministerio Público. También están incluidos los servidores del MEF, Justicia, Agricultura y Energía y Minas.

En la primera jornada, programada para el miércoles 18, también recibirán sus remuneraciones los trabajadores de los gobiernos regionales, la Contraloría General de la República y el Congreso. Las demás instituciones tienen fechas distribuidas durante los siguientes días hábiles.

Jueves 19: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Viernes 20: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec. Lunes 23: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

De esta manera, los pagos se realizarán durante cuatro jornadas, considerando los días hábiles establecidos en el calendario. Los trabajadores deberán identificar la fecha asignada a su institución para conocer cuándo les corresponde recibir su remuneración de noviembre de 2026.

El banco iniciará los pagos.

¿Qué otros trabajadores están incluidos en el cronograma?

La programación también contempla pagos para trabajadores bajo el régimen CAS, así como estipendios por Secigra y propinas para practicantes. Además, están incluidos otros beneficiarios, como animadoras, alfabetizadoras y alumnos de las escuelas militares y policiales, de acuerdo con las fechas correspondientes.

Los beneficiarios podrán realizar sus operaciones mediante las agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos, agentes corresponsales y canales digitales disponibles. Estas alternativas permiten acceder a los servicios bancarios para efectuar operaciones relacionadas con el cobro de sus remuneraciones.

El calendario forma parte de la programación anual de pagos del sector público para el ejercicio fiscal 2026. Las fechas establecidas organizan el abono de sueldos y otros conceptos periódicos para los trabajadores de las distintas instituciones de la administración pública.

Así, el cronograma de pagos de noviembre para trabajadores públicos comenzará este miércoles 18 y finalizará el lunes 23. Durante esas cuatro jornadas, las entidades estatales cumplirán con el pago de remuneraciones, según la distribución establecida para cada institución.