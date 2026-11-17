17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tranquilidad de una jornada habitual en un centro comercial ubicado en la localidad de Lyngby, al norte de Copenhague, se vio abruptamente interrumpida cuando cinco asaltantes enmascarados ejecutaron un cinematográfico asalto.

Amenazaron a los vendedores

Según los reportes policiales, los delincuentes ingresaron violentamente al establecimiento comercial especializado en coleccionables y Tras amenazar a un empleado con un objeto que simulaba ser un arma de fuego, destrozaron las vitrinas de cristal para sustraer una gran cantidad de artículos.

Las autoridades confirmaron que el botín superó el millón de coronas danesas, equivalentes a más de 130 mil euros, convirtiéndose en uno de los robos más cuantiosos registrados en la región bajo esta modalidad específica.

El mercado negro y la fiebre por las carta Pokémon

El inusual botín sustraído por la banda criminal no corresponde a dinero en efectivo ni a dispositivos electrónicos tradicionales, sino a una vasta colección de codiciadas cartas Pokémon Trading Card Game.

Tras perpetrar el violento atraco, los asaltantes huyeron raudamente a bordo de un vehículo que los esperaba en las inmediaciones, mientras la policía local desplegó un amplio operativo de búsqueda y peritaje en la escena.

Las cartas Pokémon se convierten en botín de lujo



Ni joyas ni dinero: los ladrones buscaban cartas Pokémon. Unos hombres encapuchados asaltaron una tienda en Copenhague y se llevaron cartas valoradas en un millón de coronas danesas, unos 134.000 euros. La fiebre por coleccionar... pic.twitter.com/0vGGp9r1kK — DW Español (@dw_espanol) November 17, 2026

Este suceso ha generado una profunda preocupación entre los comerciantes locales, quienes advierten que el valor desmedido que han adquirido estos naipes en los últimos años los ha transformado en un blanco predilecto de la delincuencia internacional, exigiendo un replanteamiento urgente en los protocolos de seguridad de los locales especializados

¿Por qué las cartas de Pokémon son tan costosas?

Detrás de estos asaltos millonarios se encuentra un fenómeno global que trasciende largamente el entretenimiento infantil concebido en Japón a mediados de la década de los noventa.

Las cartas Pokémon combinan la nostalgia de millones de fanáticos con una escasez artificial calculada, donde determinados ejemplares holográficos o ediciones especiales de primera generación presentan tasas de aparición sumamente bajas en los sobres de colección.

Este factor de rareza, sumado a la especulación de inversores y la alta demanda de coleccionistas adultos dispuestos a pagar fortunas en casas de subastas, ha provocado que piezas individuales alcancen precios estratosféricos, superando con creces el valor de mercado de metales y piedras preciosas tradicionales.

Charizard 1.ª Edición Shadowless del Base Set (1999), subastada entre 1,3 y 1,4 millones de dólares

El violento atraco perpetrado en tierras danesas demuestra que el mercado de coleccionables ha dejado de ser un pasatiempo inofensivo para convertirse en un activo lucrativo y altamente codiciado por redes delictivas.

Ante esta nueva ola de inseguridad, los propietarios de negocios se enfrentan al dilema de transformar sus establecimientos en verdaderos recintos blindados, implementando medidas de vigilancia estrictas similares a las de las joyerías de alta gama para proteger un patrimonio que hoy vale literalmente oro.