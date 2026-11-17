17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, se pronunció respecto a los inconvenientes ocurridos durante la misa oficiada por el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y señaló que deben investigarse las fallas que impidieron a los asistentes seguir la misa.

Durante sus declaraciones a la prensa, la parlamentaria también abordó la denuncia constitucional presentada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitando claridad en la normativa electoral.

Pedido de investigación por fallas técnicas e informe de la Contraloría

En conversación con los medios de comunicación, Barbarán indicó que numerosos fieles acudieron desde tempranas horas al recinto de Surco y que algunos tuvieron que retirarse al no contar con señal.

Ante esta situación, consideró necesario que los responsables expliquen lo sucedido y recordó que la Contraloría General de la República realizó un control concurrente, por lo que indicó que esperará el informe correspondiente para conocer las conclusiones oficiales.

"Yo creo que las investigaciones van a determinar quién ha sido el responsable de esta falla, sin duda yo creo que lo que menos se buscaría es politizar esta situación, sino que realmente los responsables puedan responder sobre las fallas que se han dado", declaró.

Asimismo, la legisladora sostuvo que las indagaciones deberán establecer quiénes tuvieron responsabilidad en los problemas técnicos reportados y pidió evitar que el tema sea abordado desde un enfoque político.

#EnVivo | Rosangella Barbarán, diputada de Fuerza Popular, sobre las fallas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas : Las investigaciones van a determinar quién ha sido el responsable de esta falla. Lo que menos se buscaría es politizar esta situación Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 17, 2026

Solicitud de claridad en las reglas electorales tras denuncia contra titular del JNE

Por otro lado, la diputada de Fuerza Popular se refirió a la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, tras la decisión emitida en torno a la sucesión en la alcaldía de Lima.

Barbarán sostuvo que la normativa electoral debe fijarse con claridad antes de cada proceso y señaló que su bancada aún no adopta una posición específica sobre las acciones legales emprendidas.

Finalmente, al ser consultada sobre una eventual inhabilitación de Roberto Burneo, la parlamentaria consideró prematuro adelantar un resultado y añadió que la evaluación del caso debe servir para establecer criterios claros en futuros procesos electorales.

En ese sentido, el papa León XIV encabezó la ceremonia religiosa en la Base Aérea Las Palmas, actividad tras la cual se ha solicitado esclarecer las fallas de transmisión reportadas y aguardar los resultados del control concurrente efectuado por la Contraloría.