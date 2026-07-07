Keiko Fujimori y CONARCANP acuerdan alianza para reforzar seguridad ciudadana y combatir la minería ilegal

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La próxima mandataria, Keiko Fujimori, recibió en San Isidro a representantes de Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP), quienes le brindaron su saludo y respaldo. Los líderes rurales manifestaron voluntad de coordinación con el Gobierno y le entregaron un documento que pide decisiones firmes para recuperar la seguridad en una nueva etapa de unidad.

El pacto entre Fujimori y las rondas campesinas

CONARCANP entregó un documento donde sostiene que el país necesita decisiones firmes para recuperar la seguridad. En la carta, la organización propuso medidas para combatir la delincuencia y la minería ilegal, además de impulsar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el desarrollo rural.

Dicha conferencia fue notificada a través del perfil político en redes sociales que utilizará Fujimori en X (antes Twitter). Oficina de la Presidenta Electa.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP), quienes expresaron su disposición de coordinar con el próximo Gobierno acciones para fortalecer la seguridad ciudadana,... pic.twitter.com/fzDIBLCDhY — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

La confederación ratificó su disposición a trabajar coordinadamente con el Gobierno, siempre dentro de la Constitución y la Ley. También expresó su confianza en que la gestión de Fujimori Higuchi mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones sociales para reforzar la democracia y devolver tranquilidad a las familias.

"Nuestra organización ratifica su disposición de trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional en acciones dirigidas a combatir la delincuencia, enfrentar la minería ilegal, fortalecer la seguridad ciudadana y por el desarrollo de las comunidades rurales, siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley N.° 27908-Ley de Rondas Campesinas", afirma el documento

Jornada de diálogos para la presidenta

Las actividades de Keiko Fujimori tras los comicios generales, fue reunirse con la Confederación Nacional de Rondas Campesinas (CONARCANP), entiedad la cual supo manifestar su voluntad de articular acciones con el próximo Gobierno de entrada para el periodo 2026-2031, siempre dentro del respeto a la Constitución y la normativa vigente.

El presidente y vocero de CONARCANP, Valentín Sánchez Mestanza, destacó su intención de trabajar por la seguridad ciudadana, impulsar el progreso de las comunidades rurales y fortalecer la colaboración entre las organizaciones sociales y el Estado.