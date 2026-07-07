Comisión Permanente del Congreso tendrá su primera sesión este jueves 09 de julio: Conoce sus atribuciones

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras haber culminado la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026, la Comisión Permanente llevará a cabo su primera sesión este jueves 09 de julio, a partir de las 9:00 a. m.

Como se recuerda, este grupo parlamentario tiene facultades legislativas para dirigir este poder del Estado hasta el 15 de julio, según la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR.

Los integrantes de la #ComisiónPermanente se reunirán en sesión el jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para abordar la agenda prevista en cumplimiento de sus funciones parlamentarias. pic.twitter.com/6a2yCbECI7 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 7, 2026

¿En qué puede legislar la Comisión Permanente?

Según el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario, legislando sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

Instalan Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que instalará el nuevo Congreso

El último 03 de julio, la Oficialía Mayor del Parlamento confirmó la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que se encargará de instalar formalmente al nuevo Congreso bicameral para el período legislativo 2026 - 2031.

Cabe precisar que, la Junta estará conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia.

Asimismo, el senador y el diputado de mayor edad actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente.

Habiendo publicado la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) la totalidad de votos que recibieron las autoridades electas, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria estarán conformada de la siguiente manera:

Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) - presidente

Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular) - vicepresidenta

Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) - primer secretario

Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario

Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) - tercer secretario

Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) - cuarta secretaria

Finalmente, las elecciones de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y Diputados será el 26 y 27 de julio, para asumir funciones al día siguiente.