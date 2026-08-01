Presidenta Keiko Fujimori llegó al VRAEM para supervisar capacidad operativa frente al narcotráfico y remanentes del terrorismo

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la ciudad de Mazamari, en la región Junín, para cumplir una agenda de trabajo en una base militar del Vraem. Durante su visita, inspeccionará las acciones que ejecutan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo.

La mandataria, también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

#keikofujimori #VRAEM ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Keiko Fujimori llegó hacia el VRAEM como parte de su segundo viaje como presidenta de la República. La actividad oficial busca iniciar una jornada de trabajo junto al alto mando del Comando Especial del VRAEM, así como visitar las bases militares y policiales en una zona estratégica para combatir el n4rc0tráfic0. #exitosanoticias

Supervisión de seguridad en el VRAEM y agenda en la región

La jefa de Estado fue recibida por autoridades militares y civiles de la región. A su llegada, también saludó a la población que se dio cita para darle la bienvenida.

Asimismo, hasta el distrito de Mazamari llegó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, para acompañar la actividad en la base de los Sinchis, donde la presidenta Fujimori recibió los honores correspondientes e inició la inspección de las instalaciones.

Cabe destacar que, la mandataria, también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

Presidenta Keiko Fujimori llega a la ciudad de Mazamari para visitar base militar del VRAEM

Fujimori llegó a Junín para supervisar la ayuda a afectados tras el sismo de magnitud 5.1

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la región de Junín el pasado viernes 31 de julio para supervisar la atención a las zonas afectadas y los damnificados por el sismo de magnitud 5.1 registrado hace unas semanas. Se trata de su primer viaje oficial desde su juramentación como jefa de Estado, luego de las celebraciones por Fiestas Patrias.

A las 9:05 de la mañana, el avión de la Fuerza Aérea del Perú que trasladó a la mandataria aterrizó en el aeropuerto Francisco Carlé, en la ciudad de Jauja. En su llegada fue recibida por las autoridades correspondientes del lugar, además de una comitiva integrada por efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército Peruano, que le rindieron honores.

En esta primera visita oficial, la presidenta de la República Keiko Fujimori llegó a Junín acompañada por el ministro de Defensa, el ministro de Desarrollo Agrario y el ministro de Vivienda, para evaluar los daños y supervisar la ayuda a afectados tras el sismo de magnitud 5.1 que ocurrió el pasado 18 de julio.