Keiko Fujimori felicitó a Miguel Ángel Torres y Óscar Reto tras su elección como presidentes en Mesas Directivas

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026
En vísperas de la transmisión de mando, Keiko Fujimori se pronunció en redes sociales para felicitar a los nuevos presidentes de las cámaras legislativas. La mandataria electa expresó su confianza en que tanto Miguel Ángel Torres, al frente del Senado, como Óscar de Jesús Reto Otero, en la Cámara de Diputados, aportarán al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático.
El pronunciamiento de Fujimori
La lideresa de Fuerza Popular subrayó que el éxito de las nuevas mesas directivas será también el éxito del país, destacando la importancia de que ambas instancias trabajen en coordinación con el Ejecutivo. En su mensaje, remarcó que los flamantes presidentes legislativos tienen la responsabilidad de contribuir a la institucionalidad y a la construcción de consensos en beneficio del Perú.
La elección en el Senado
El proceso de elección de la Mesa Directiva del Senado se realizó el 26 de julio y estuvo marcado por la estrecha diferencia de votos. La lista encabezada por Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) se impuso con 30 votos frente a 29 de la oposición, en una segunda vuelta definida por un voto viciado que generó controversia.
Tras jurar, Torres prometió conducir el Senado con prudencia y diálogo, acompañado por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Estanislao Mancha en las vicepresidencias. El resultado reflejó la fragmentación política y anticipa un periodo legislativo de negociaciones constantes entre bloques ideológicos.
La elección en Diputados
Horas después, la Cámara de Diputados eligió a su primera Mesa Directiva del periodo 2026-2027. La lista encabezada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) se impuso con el respaldo de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.
La fórmula "Consenso por la Democracia" quedó integrada por Analí Márquez Huanca, Harvey Colchado Huamaní y José Yataco Torrealba en las vicepresidencias. La votación se desarrolló con la asistencia de 129 de los 130 diputados convocados, consolidando una alianza multipartidaria que busca marcar equilibrio frente al oficialismo.
El saludo de Fujimori a ambas mesas directivas refuerza la idea de que su gobierno buscará trabajar en coordinación con el Legislativo. La elección de Torres y Reto, cada uno con sus respectivos equipos, marca el inicio de una etapa institucional en la que el diálogo y la construcción de consensos serán claves para enfrentar los desafíos políticos y sociales del país.
Así, la presidenta electa, al reconocer públicamente a los nuevos líderes parlamentarios, envía un mensaje de apertura y de respaldo a la institucionalidad democrática.