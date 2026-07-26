Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados: ¿Quién es el general en retiro que dirigirá la cámara baja?

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con 74 votos a favor, la lista lederada por Óscar de Jesús Reto Otero se impuso en la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El legislador, general de división del Ejército en retiro, estará al frente de la cámara baja durante el periodo 2026-2027.

Óscar Reto llega a la presidencia de la Cámara de Diputados

Óscar de Jesús Reto Otero nació el 28 de abril de 1962 en Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes. Es general de división del Ejército Peruano en situación de retiro y llegó al Parlamento como diputado electo por Lima Metropolitana, en representación del Partido del Buen Gobierno.

Su elección se produjo este domingo 26 de julio, cuando la lista que encabezó consiguió 74 votos, mientras que la fórmula liderada por Norma Yarrow obtuvo 56. De esta manera, Reto asumirá la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo 2026-2027.

Según El Peruano, la lista ganadora, denominada Consenso por la Democracia, estuvo integrada por cuatro agrupaciones políticas y tendrá a su cargo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el primer año del nuevo Congreso bicameral.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Oscar de Jesús Reto fue elegido presidente de Diputados para el periodo 2026-2027, tras imponerse con más de los 66 votos requeridos en la votación de la Cámara Baja, de la cual ahora asumirá su conducción en el inicio del nuevo Congreso bicameral.



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Trayectoria militar y formación profesional

Reto Otero desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en el Ejército Peruano. Durante su trayectoria ocupó distintos cargos de responsabilidad, entre ellos la jefatura del Estado Mayor General del Ejército y la comandancia general de la Región Militar del Norte.

También se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, entre 2019 y 2020, ejerció como consejero en Asuntos de Seguridad Hemisférica de la Misión Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C.

En el ámbito académico, es bachiller en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". Además, cuenta con una maestría en Ciencias Militares por la Escuela Superior de Guerra y otra maestría en Administración.

El actual presidente de la Cámara de Diputados fue General de División.

La Mesa Directiva que acompañará a Óscar Reto estará integrada por Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealba, del Partido Cívico Obras, como tercer vicepresidente.

Con la elección concluída, Óscar Reto se convierte en el presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, en el marco del retorno de la bicameralidad al Congreso. El legislador del Partido del Buen Gobierno encabezará la conducción de la cámara baja junto con una Mesa Directiva conformada por representantes de cuatro agrupaciones políticas y que forman el Consenso por la Democracia.