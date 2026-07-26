Keiko Fujimori: EE.UU. confirma la llegada de su vicesecretario de Estado para la ceremonia de juramentación

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de Estados Unidos anunció la participación de una delegación oficial en la ceremonia de transmisión de mando en el Perú. El grupo está liderado por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien arribó a Lima este domingo como representante del presidente Donald Trump. La presencia de la comitiva refleja la prioridad que Washington otorga a la relación bilateral y a la cooperación regional.

EE.UU. anuncia delegación oficial

La embajada estadounidense en Lima informó que el Perú es considerado una prioridad en la agenda diplomática de Washington. En su comunicado, adelantó que la delegación presidencial estaría encabezada por Landau y que incluiría representantes de alto nivel en comercio e inversión.

El mensaje resaltó que el objetivo es seguir construyendo una región próspera, fortaleciendo los vínculos bilaterales y reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad democrática en América Latina.

Perú es prioridad para EE.UU. Nuestra delegación presidencial para la toma de mando este 28 de Julio estará encabezada por @DeputySecState Landau, y contará con representantes de alto nivel en comercio e inversión. ¡Seguimos construyendo una región próspera! 🇺🇸🇵🇪 — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) July 26, 2026

Cancillería confirma llegada de embajador

Horas después, la Cancillería peruana, a través de sus redes oficiales, confirmó la llegada de Landau, difundiendo imágenes de su arribo en el aeropuerto Jorge Chávez. En ellas se observa al vicesecretario descendiendo de la aeronave junto a otros miembros de la delegación, siendo recibido por funcionarios peruanos y Bernie Navarro.

El comunicado oficial subrayó que la visita se enmarca en la participación de delegaciones internacionales en la ceremonia del 28 de julio, donde se espera la presencia de representantes de diversos países. La llegada de la comitiva estadounidense fue interpretada como una señal de respaldo político y diplomático hacia el nuevo gobierno peruano.

📍🇵🇪 | Comienzan a llegar las delegaciones internacionales para participar en la ceremonia con motivo de la #TransmisiónDeMandoPerú.

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, arribó a nuestro país encabezando la delegación designada por el presidente... pic.twitter.com/wJJI4ItW9q — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 26, 2026

La ceremonia del 28 de julio marcará el inicio del mandato de Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031. La presencia de delegaciones internacionales, entre ellas la de Estados Unidos, refuerza la importancia del evento en el plano regional.

La participación de Landau, en representación directa del presidente Trump, busca consolidar la relación bilateral y abrir nuevas oportunidades de cooperación en seguridad, comercio e inversión.

Keiko se reúne con Bernie Navarro

La agenda diplomática se complementa con los encuentros que Fujimori sostuvo en días previos. Entre ellos, la reunión con el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, quien transmitió el saludo de Trump y reafirmó el interés de Washington en mantener una colaboración estrecha con el nuevo gobierno peruano.

En esa cita se abordaron temas de seguridad regional, inversión bilateral y coordinación frente al fenómeno El Niño, anticipando los ejes de la relación bilateral que ahora se refuerzan con la llegada de la delegación oficial.

La llegada de Christopher Landau y su comitiva confirma el respaldo de Estados Unidos al nuevo gobierno peruano y anticipa una agenda marcada por la cooperación en comercio, inversión y seguridad. El saludo previo de Keiko Fujimori a las mesas directivas del Congreso y su encuentro con Bernie Navarro refuerzan la idea de que la relación bilateral será uno de los pilares de su gestión.