Oscar de Jesús Reto: Esta es la lista conformada de la primera Mesa Directiva de Diputados

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados eligió este domingo a su primera Mesa Directiva del periodo 2026-2027. La lista encabezada por Oscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, se impuso en la votación y quedó integrada por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) y José Yataco Torrealba (Obras).

La fórmula, bautizada como "Consenso por la Democracia", reúne a cuatro bancadas opositoras y busca marcar equilibrio frente al oficialismo.

Oscar de Jesús Reto Otero - Presidente

Exjefe del Estado Mayor General del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Reto Otero es licenciado en Ciencias Militares y ha sido una figura visible en temas de seguridad nacional.

Fundó el Partido del Buen Gobierno y fue elegido diputado por Lima Metropolitana. Su perfil combina experiencia militar y liderazgo político, lo que lo convierte en un referente de orden institucional dentro del bloque opositor.

Oscar Reto.

Analí Márquez Huanca - Primera vicepresidenta

Diputada por Tacna, vinculada a movimientos sociales y defensora de derechos regionales. Márquez ha participado en debates sobre descentralización y justicia social, con énfasis en la representación femenina en política.

Su presencia en la Mesa Directiva refuerza la alianza con Juntos por el Perú, partido cuyos miembros reivindicaron la figura de Pedro Castillo durante la juramentación al cargo de diputados el último 24 de julio, además de las víctimas mortales de protestas en el sur.

Analí Márquez Huanca

Harvey Colchado Huamaní - Segundo vicepresidente

Conocido por su rol en investigaciones anticorrupción como jefe policial en casos de alto impacto, Colchado se convirtió en una figura pública antes de ingresar a la política. Como diputado de Ahora Nación, se ha posicionado como voz crítica frente a la concentración de poder y defensor de la transparencia institucional. Su inclusión aporta legitimidad en temas de lucha contra la corrupción y control político.

Harvey Colchado.

José Yataco Torrealba - Tercer vicepresidente

Empresario y político vinculado a proyectos de infraestructura y desarrollo regional, Yataco representa al partido Obras. Su perfil pragmático busca posicionar a su bancada como alternativa en el Congreso. La presencia de Obras en la Mesa Directiva asegura representación de una fuerza menor pero clave para consolidar la alianza multipartidaria.

José Yataco

La conformación de la primera Mesa Directiva de Diputados refleja un acuerdo amplio entre diversas fuerzas opositoras, con perfiles que combinan experiencia militar, trayectoria social, lucha anticorrupción y gestión empresarial.

La elección de Oscar Reto y su equipo marca el inicio de una legislatura con énfasis en el equilibrio institucional y la pluralidad política, en contraste con la ajustada elección en el Senado.