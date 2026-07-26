Mark Vito envió un saludo a Keiko Fujimori junto a su actual pareja antes de que asuma como presidenta

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario y Leslie Echevarría destacaron la buena relación que mantienen con la lideresa de Fuerza Popular y con sus hijas, en un mensaje conciliador previo a la juramentación del 28 de julio.

En la antesala de la transmisión de mando, Mark Vito, expareja de Keiko Fujimori, apareció junto a su novia Leslie Echevarría para expresar públicamente sus mejores deseos hacia la presidenta electa. El gesto, difundido en medios de espectáculos, buscó subrayar la cordialidad que existe entre ellos y la prioridad compartida de mantener un entorno familiar estable para las hijas de Vito y Fujimori.

Desea los mejores éxitos

El empresario señaló que el éxito de Fujimori será también el éxito del país, en un momento en que la ciudadanía espera respuestas frente a problemas sociales y económicos.

"Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país", afirmó, dejando en claro que, pese a la separación, existe un reconocimiento hacia el rol que asumirá la lideresa de Fuerza Popular.

Leslie Echevarría, por su parte, destacó que la relación con Keiko es cordial y que con las hijas de Vito mantiene un vínculo cercano, reforzando la idea de que la convivencia familiar se mantiene en buenos términos.

"Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y, de hecho, yo también tengo una relación muy bonita con ellas. Es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor", comentó.

El mensaje se cerró con un saludo por Fiestas Patrias, recordando que el 28 de julio Fujimori jurará como presidenta de la República para el periodo 2026-2031. La intervención de Vito y Echevarría fue interpretada como un gesto de madurez y conciliación, en un contexto político marcado por tensiones y expectativas.

@showpeoficial_ 🚨 ¡Mark Vito vuelve a dar de qué hablar! 😱🇵🇪 A pocas horas del inicio del mandato de Keiko Fujimori, el empresario y su actual pareja le desearon lo mejor. 🗣️ "Si a ella le va bien, le irá bien al Perú", afirmó Mark Vito, desatando una ola de reacciones en redes sociales. 🔥 ¿Mensaje de madurez o una declaración que dará de qué hablar? 💬 ¿Qué opinas? Te leemos. #MarkVito #KeikoFujimori #Perú #TikTokPerú #Noticias #Viral #FYP ♬ sonido original - Showpe

El matrimonio anterior

Keiko Fujimori y Mark Vito contrajeron matrimonio en 2004, consolidando una relación que se mantuvo durante más de 15 años. Durante ese tiempo, Vito acompañó a Fujimori en varias campañas presidenciales, convirtiéndose en una figura visible en la vida pública de la lideresa.

La pareja tuvo dos hijas y compartió momentos de exposición mediática, especialmente en los periodos electorales. Sin embargo, en diciembre de 2021 anunciaron su separación definitiva, tras un proceso de distanciamiento que se había hecho evidente meses antes. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cordial, enfocada en la crianza de sus hijas y en respetar sus nuevos proyectos personales.

El saludo de Mark Vito y Leslie Echevarría a Keiko Fujimori refleja un tono conciliador y familiar en vísperas de la juramentación presidencial. Más allá de la separación ocurrida en 2021, la expareja de la presidenta electa subraya que la prioridad sigue siendo la estabilidad de sus hijas, mientras Fujimori se prepara para asumir el liderazgo del país.