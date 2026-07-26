Óscar Reto es elegido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 2026-2027

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026
Óscar Reto asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, luego de imponerse en la votación realizada durante la sesión parlamentaria.
Elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
19:29| Óscar Reto jura como nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
19:24| Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos.
19:10 | Se da inicio con el escrutinio.
19:03 | Se procede con el recuento de votos.
19:02 | Los 130 diputados terminan de votar.
18:57 | La candidata a la presidencia de la segunda lista, Norma Yarrow, emite su voto.
18:45 | Óscar Reto, candidato a la presidencia de la primera lista, emite su voto.
18:35 | Se denuncia la aparición de otra cédula con punto y se pausa la sesión.
18:32 | La diputada Yenifer Paredes, muestra su voto.
18:22 | Se retoma la sesión, mientras Analí Huanca muestra su voto.
18:18 | Chacón suspende la sesión por breve término.
18:17 | Cecilia Chacón anuncia que la cédula se destituirá.
18:16 | Se denuncia la aparición de una presunta cédula defectuosa.
18:08 | Indira Huica muestra su cédula antes de emitir su voto.
17:45 | Cecilia Chacón nuevamente hace advertencia de una denuncia constitucional por si se muestra el voto.
17:42 | El candidato a la segunda vicepresidencia de la Lista 2, Diego Bazán, emite su voto.
17:32 | Inicia la votación por la Mesa Directiva.
17:31 | Se terminan de leer los reglamentos de votación.
17:24 | Los parlamentarios terminan de marcar su asistencia.
17:14 | Se hace lectura del reglamento interno.
17:11 | La cámara de Diputados inicia sesión para la votación de la Mesa Directiva del periodo 2026-2027.