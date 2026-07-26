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Elección en curso

Óscar Reto es elegido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 2026-2027

La elección marca el inicio de una nueva etapa en la Cámara de Diputados, que tendrá a Reto al frente de la conducción del trabajo legislativo durante el primer año del periodo parlamentario.

El legislador fue electo como presidente de la Cámara de Diputados.
El legislador fue electo como presidente de la Cámara de Diputados. (Composición Exitosa)

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026

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Óscar Reto asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, luego de imponerse en la votación realizada durante la sesión parlamentaria.

Elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

19:29| Óscar Reto jura como nuevo presidente de la Cámara de Diputados.

jura
El nuevo presidente hace juramento.

19:24| Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos.

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Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados.
Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados.

19:10 | Se da inicio con el escrutinio.

Escrutinio.
Escrutinio.

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19:03 | Se procede con el recuento de votos.

Recuento de votos.
Recuento de votos.

19:02 | Los 130 diputados terminan de votar.

18:57 | La candidata a la presidencia de la segunda lista, Norma Yarrow, emite su voto.

Norma Yarrow emite su voto.
Norma Yarrow emite su voto.

18:45 | Óscar Reto, candidato a la presidencia de la primera lista, emite su voto.

Óscar Reto.
Óscar Reto.

18:35 | Se denuncia la aparición de otra cédula con punto y se pausa la sesión.

Aparece otra cédula manchada.
Aparece otra cédula manchada.

18:32 | La diputada Yenifer Paredes, muestra su voto.

Yenifer Paredes muestra su voto.
Yenifer Paredes muestra su voto.

18:22 | Se retoma la sesión, mientras Analí Huanca muestra su voto.

Analí Huanca muestra su voto.
Analí Huanca muestra su voto.

18:18 | Chacón suspende la sesión por breve término.

Se suspende la sesión.
Se suspende la sesión.

18:17 | Cecilia Chacón anuncia que la cédula se destituirá.

Cecilia Chacón anuncia destitución de la cédula.
Cecilia Chacón anuncia destitución de la cédula.

18:16 | Se denuncia la aparición de una presunta cédula defectuosa.

Cédula defectuosa.
Cédula defectuosa.

18:08 | Indira Huica muestra su cédula antes de emitir su voto.

Indira Huilca muestra su voto.
Indira Huilca muestra su voto.

17:45 | Cecilia Chacón nuevamente hace advertencia de una denuncia constitucional por si se muestra el voto.

La diputada fujimorista hace advertencia.
La diputada fujimorista hace advertencia.

17:42 | El candidato a la segunda vicepresidencia de la Lista 2, Diego Bazán, emite su voto.

Diego Bazán
Diego Bazán

17:32 | Inicia la votación por la Mesa Directiva.

Inician la votación.
Inician la votación.

17:31 | Se terminan de leer los reglamentos de votación.

Cecilia Chacón culmina con la lectura.
Cecilia Chacón culmina con la lectura.

17:24 | Los parlamentarios terminan de marcar su asistencia.

17:14 | Se hace lectura del reglamento interno.

17:11 | La cámara de Diputados inicia sesión para la votación de la Mesa Directiva del periodo 2026-2027.

Puede ser una imagen de texto que dice "CANDIDATOS A LA MESA DIRECTIVA DE DELA LA CÁMARA DE DIPUTADOS LISTA: -LISTA2 2 R R YrowLumbreros Yorrow Lumbreras Nornol PRESIDENTA Korinas Juliza Beteto Rubin PRIMERA PRIMERAVICEPRESIDENTA VICEPRESIDENTA Diego Alonso DiegoAlonsoFernanda Ferno Fernanda Bazdn Lalderon SEGUNDO SEGUNDOVICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE PERU Gilmer Trujillo Zegarra TERCER VICEPRESIDENTE CONGRESO REPÚBLICA"
Lista 2 a la Mesa Directiva.

Puede ser una imagen de ‎texto que dice "‎CANDIDATOS A LA MESA DIRECTIVA DELA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LISTA 1 JP صيت Öscar ass de Jesus Otero PRESIDENTE Anali MorquezHuanca Manquez MárquezHuanco Huanco PRIMERAVICEPRESIDENTA PRIMERA VICEPRESIDENTA DBRAS Harvey Julio Colchodo ColchadoHuamoni ColchadoHuamani Huamon SEGUNDO SEGUNDOVICEPRESIDENTE PERU Jose Ricardo vataco YatocoTorreniva Torreaiva TERCER VICEPRESIDENTE CONGRESO REPÚBLICA‎"‎
Lista 1 de a la Mesa Directiva.

 

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