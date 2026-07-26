Óscar Reto es elegido presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 2026-2027

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Óscar Reto asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, luego de imponerse en la votación realizada durante la sesión parlamentaria.

Elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

19:29| Óscar Reto jura como nuevo presidente de la Cámara de Diputados.

El nuevo presidente hace juramento.

19:24| Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos.

Óscar Reto es elegido presidente de la Cámara de Diputados.

19:10 | Se da inicio con el escrutinio.

Escrutinio.

19:03 | Se procede con el recuento de votos.

Recuento de votos.

19:02 | Los 130 diputados terminan de votar.

18:57 | La candidata a la presidencia de la segunda lista, Norma Yarrow, emite su voto.

Norma Yarrow emite su voto.

18:45 | Óscar Reto, candidato a la presidencia de la primera lista, emite su voto.

Óscar Reto.

18:35 | Se denuncia la aparición de otra cédula con punto y se pausa la sesión.

Aparece otra cédula manchada.

18:32 | La diputada Yenifer Paredes, muestra su voto.

Yenifer Paredes muestra su voto.

18:22 | Se retoma la sesión, mientras Analí Huanca muestra su voto.

Analí Huanca muestra su voto.

18:18 | Chacón suspende la sesión por breve término.

Se suspende la sesión.

18:17 | Cecilia Chacón anuncia que la cédula se destituirá.

Cecilia Chacón anuncia destitución de la cédula.

18:16 | Se denuncia la aparición de una presunta cédula defectuosa.

Cédula defectuosa.

18:08 | Indira Huica muestra su cédula antes de emitir su voto.

Indira Huilca muestra su voto.

17:45 | Cecilia Chacón nuevamente hace advertencia de una denuncia constitucional por si se muestra el voto.

La diputada fujimorista hace advertencia.

17:42 | El candidato a la segunda vicepresidencia de la Lista 2, Diego Bazán, emite su voto.

Diego Bazán

17:32 | Inicia la votación por la Mesa Directiva.

Inician la votación.

17:31 | Se terminan de leer los reglamentos de votación.

Cecilia Chacón culmina con la lectura.

17:24 | Los parlamentarios terminan de marcar su asistencia.

17:14 | Se hace lectura del reglamento interno.

17:11 | La cámara de Diputados inicia sesión para la votación de la Mesa Directiva del periodo 2026-2027.

Lista 2 a la Mesa Directiva.