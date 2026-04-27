Hombre tiene sorprendente reacción al terminar con su novia: Se arrastró por una segunda oportunidad

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Terminar una relación puede ser una de las experiencias más dolorosas para una pareja. Un hombre reaccionó de forma depresiva durante una ruptura con su novia y se volvió viral en redes sociales. Las imágenes mostraban al hombre arrastrándose sobre la tierra para pedirle una segunda oportunidad frente a todos los que pasaban por el lugar.

Hombre se arrastra para pedir perdón a su novia

Las imágenes, que fueron ampliamente difundidas en redes como Instagram y TikTok, muestran el preciso instante en que un hombre siente un gran dolor y le resulta muy difícil entender que la relación con su novia ya no iba más. El joven reaccionó de manera dramática tirándose al piso frente a ella.

Arrepentido, el hombre cae de rodillas al piso y luego se tiende por completo boca abajo para empezar a arrastrarse sobre la tierra de un parque público, mientras la mujer lo observa desde unos metros atrás de un árbol. La situación no pasó desapercibida para los transeúntes, quienes miraban extrañados.

La mujer fue consciente del momento que atravesaba su novio, por lo que decidió volver a acercarse a él, darle palabras de consuelo y ayudarlo a levantarse del suelo. Finalmente, se informó que la mujer le dio una segunda oportunidad al hombre y se retiraron del lugar.

El video se volvió tendencia en varios países en pocos minutos, lo cual también generó un intenso debate sobre la actitud del hombre. "No se arrastró lo suficiente", "Seguro le revisaron el teléfono", "Los hombres cuando no se quieren hacer responsables de sus acciones", "No tengo contexto, pero estoy segura de que él la embarró primero", indicaron.

¿Cómo superar una ruptura sentimental?

Superar una ruptura sentimental no es un proceso inmediato, pero sí posible. Lo primero es aceptar las emociones sin reprimirlas: tristeza, enojo o confusión. Hablar con amigos, escribir lo que se siente o buscar ayuda profesional puede ser clave para canalizar el dolor de manera saludable y evitar decisiones impulsivas.

También es importante recuperar la rutina y enfocarse en el bienestar personal. Retomar actividades que generen satisfacción, practicar ejercicio o aprender algo nuevo ayuda a reconstruir la autoestima. Alejarse temporalmente de la expareja, incluso en redes sociales, permite tomar distancia y ver la situación con mayor claridad.

Casos como el del hombre que se volvió viral por arrastrarse para pedir perdón reflejan lo difícil que puede ser afrontar una ruptura. Sin embargo, actuar desde la desesperación no siempre es la mejor salida; aprender a soltar también forma parte del proceso de sanar.