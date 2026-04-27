Rey Carlos III y Camila arriban a EE. UU. para cumplir una extensa agenda bilateral con Donald Trump

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El rey Carlos III y la reina Camila llegaron la tarde de este lunes 27 de abril a Estados Unidos para una visita oficial donde fueron recibidos en Washington por el presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump.

Vale mencionar que, este es el primer viaje del rey como en su calidad de monarca, luego de que asumirá el liderazgo del trono en septiembre de 2022 tras la partida de la reina Isabel; no obstante, como príncipe de Gales, Carlos visitó los Estados Unidos, con la de hoy, 20 veces.

Encuentro bilateral a 48 horas del intento de atentado contra Trump

La cita entre las máximas autoridades norteamericanas y británicas se da en un contexto donde hace 48 horas el propio Trump fue víctima de un intento de atentado a cargo de Cole Allen, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Pese a la incertidumbre sobre si las condiciones de seguridad eran las óptimas para el encuentro bilateral, la mañana de ayer, domingo 26 de abril, el Palacio de Buckingham reconfirmó el encuentro que fuera anunciado en marzo último.

Cumpliendo con lo prometido, la tarde de hoy, sus majestades británicas arribaron a Estados Unidos, como parte de las actividades protocolares por los 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, iniciando el viaje de Estado que durará hasta el miércoles 29 de abril.

🟡#EnVideo | El rey Carlos III y la reina Camilla arribaron a EE. UU. para una visita de Estado, donde sostendrán encuentros con el presidente Donald Trump.pic.twitter.com/yElNy8C1Uc — Globovisión (@globovision) April 27, 2026

De acuerdo con lo informado desde Londres, Carlos y Camila tomarán el té con los Trump en la Casa Blanca, para luego dar una visita a un salón recientemente inaugurado.

Del mismo modo, el martes 28 tendrá lugar la ceremonia oficial de llegada con honores militares completos, la cual incluirá una salva de 21 cañonazos y el desfile de 500 miembros de las seis divisiones de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Asimismo, habrá un banquete oficial en la casa de gobierno estadounidense y un discurso que ofrecerá el rey Carlos ante el Congreso, hecho que no se repite desde 1991. Además, también viajarán a Nueva York para un homenaje a las víctimas del 11-S.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, y la reina Camila, participarán en un evento educativo con estudiantes que utilizarán inteligencia artificial (IA) y realidad virtual para explorar la historia común de ambos países.

Trump insiste en acelerar sala de baile en la Casa Blanca

Fiel a su estilo, Donald Trump se pronunció la mañana de ayer domingo 27, a través de su cuenta de Truth Social, no solo para confirmar que se "encuentra bien" junto a esposa, Melania Trump, sino también aprovechó la ocasión para pedir que se "manera inmediata" se continúe con la construcción de un salón de baile al interior de la Casa Blanca.

Se trata de un proyecto que se encuentra suspendido por haberse iniciado sin aprobación legal del Congreso. Según indicó, el intento de atentado justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó.

A pesar de la controversia legal, Donald Trump ha aprovechado el reciente intento de atentado en su contra para impulsar nuevamente la construcción del salón de baile, en medio de la visita de los reyes del Reino Unido a su país.