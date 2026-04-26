Keiko Fujimori podría encontrar votos en el electorado de centro: "Debería buscar al votante más racional"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el analista político Iván Hurtado señaló que Keiko Fujimori podría encontrar respaldo en el electorado de centro de cara a la segunda vuelta. Indicó que debería apuntar al votante más racional, especialmente a quienes en la primera vuelta apostaron por Jorge Nieto Montesinos o Marisol Pérez Tello, sectores donde podría captar nuevos apoyos.

Keiko Fujimori debería convencer al centro

Según Iván Hurtado, para que la candidata presidencial de Fuerza Popular pueda marcar una diferencia frente a su contrincante en la segunda vuelta electoral, en primer lugar debería descartar el hecho de intentar convencer al segmento anti-fujimorista, el cual tiene un voto más "emocional" y no se tuerce en sus convicciones.

"Es muy importante que el fujimorismo entienda que hay un segmento importante de la población que es absolutamente antifujimorista, este segmento no existe ningún motivo que ellos cambien de opinión, por lo tanto buscar ese voto antifujimorista es prácticamente imposible" ,dijo.

Ante ese escenario, el analista político le aconseja mas bien a Keiko Fujimori reorientar su discurso apuntando al electorado del centro. Y es que, a su criterio, los votantes de este espectro político podrían considerar su candidatura si esta se mantiene alejada de los extremos ideológicos.

"Si la señora Fujimori quiere tener mayores posibilidades de éxito considero yo como estrategia política debiera buscar al votante de centro, al votante más racional, al votante que ha apostado por Montesinos o Marisol Pérez Tello, que es un votante que analiza más su voto y se aleja un poco de los extremos", expresó.

Roberto Sánchez se consolidó con el respaldo de Castillo

En otro momento de la charla, Hurtado señaló que la candidatura de Roberto Sánchez se consolidó con el respaldo de los simpatizantes de Pedro Castillo y del etnocacerismo liderado por Antauro Humala.

Asimismo, destacó que gran parte del crecimiento de su candidatura se haya dado de espaldas a los medios de comunicación nacionales de gran alcance y mas bien priorizando su presencia en los medios rurales.

"A diferencia de todos los candidatos, ha llevado una estrategia completamente distinta, pero ha copiado los canales de comunicación del Pedro Castillo. [...] Por otro lado ha buscado el impulso etnocacerista del señor Antauro Humala", señaló.

Con los resultados electorales a más del 95% del conteo de votos, el escenario de la segunda vuelta electoral ya parece definido. En ese sentido, el especialista Iván Hurtado analizó cada candidatura y, en el caso de Keiko Fujimori, propuso encontrar votos en el centro.