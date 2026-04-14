Roberto Sánchez advierte movilización de Juntos por el Perú si hay indicios de fraude: "El voto rural se respeta"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Alrededor del 80% del conteo de votos electorales de la ONPE, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció mediante una conferencia de prensa este martes 14 de abril, donde advirtió convocar a una movilización si hubieran indicios de fraude electoral.

Sánchez pide respeto al voto rural y andino

Sánchez, que presentó un crecimiento exponencial en lo que van los resultados oficiales de las Elecciones 2026, ubicándose en el cuarto lugar, aseguró que su organización estará atenta ante cualquier irregularidad que pueda surgir durante el proceso electoral.

"Invocamos y le decimos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, a nuestro movimiento, que estaremos atentos, que estén vigilantes, a nuestro llamado, que apenas haya un indicio de no querer respetar o de atentar contra el voto ciudadano, llamaremos a la movilización", señaló.

Según el también congresista de la República, estas protestas ciudadanas se basarán en la "defensa democrátiva y social", a las que se sumaría la "comunidad internacional" para acompañar y hacer respetar "de manera sagrada, el voto ciudadano".

"Sin rollos ni narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, rural, amazónico, del Perú profundo, se va a respetar. Democráticamente, lo haremos respetar", sostuvo Sánchez.

🚨Candidato Roberto Sánchez indicó que llamará a una movilización si es que se reportan indicios de que se busca atentar contra el voto ciudadano. pic.twitter.com/98QbUhlbIH — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 14, 2026

Jorge Nieto en contra de narrativa de fraude: "Que lo prueben"

Ubicado en el tercer lugar con el 80% del conteo de votos de la ONPE, el candidato presidencial, Jorge Nieto, se pronunció en contra de las acusaciones de fraude en las Elecciones 2026 que impulsan algunos de sus contendores. Pidió respetar el debido proceso y "no seguir destruyendo nuestras instituciones".

Este martes 14 de abril por la tarde, Nieto, cuya bancada logró un contundente lugar en el próximo Congreso bicameral con su partido Buen Gobierno, realizó una conferencia de prensa desde su local partidario, donde hizo un llamado a la calma y a evitar generar más zozobra y daño al país.

"Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra, y eso tenemos que rechazarlo", señaló ante la prensa y sus simpatizantes.

En su estilo frontal, pero prudente, Nieto precisó que su partido político está "en contra de resolver todo a empujones", y sostuvo que las sanciones penales o constitucionales que correspondan se deben dar al cierre del proceso electoral.

El candidato presidencial, Roberto Sánchez, advirtió que, de encontrarse indicios de "atentar contra el voto ciudadano" durante el proceso electoral, llamará a la movilización.